Un notable Álvaro de Arriba se une a los Trials del 800

Como sucede en todos los países, el atletismo español tiene pruebas fuertes y otras en las que hace aguas como la altura desde el adiós de la gran campeona olímpica Ruth Beitia (Río 2016) o el martillo desde la retirada del extremeño Javier Cienfuegos. Entre las primeras destaca el 800 masculino con hasta cuatro aspirantes al Europeo de Apeldoorn, al Mundial al aire libre de Tokio e incluso al de Nanking bajo techo.

Con tres plazas en juego siempre que se cumplan las mínimas (o se entre por ranking en ese invento con gaseosa de World Athletics), Elvin José Canales, Mohamed Attaoui y Mariano García parecían tener las tres plazas seguras de cara al inminente Europeo, pero este sábado se les ha unido Álvaro de Arriba y saltarán chispas el fin de semana que viene en Gallur en los Nacionales.

El salmantino, un experto en las cuatro vueltas en pista cubierta, había apostado por el Meeting Indoor de Lyon y ha sido segundo con su mejor marca del año (1:45.84) por detrás del marroquí Abdelati El Guesse (1:45.21). Además, ha superado a un notable atleta como el keniano Alex Ngeno Kipngetich (tercero con 1:46.20) o al belga Tibo de Smet (quinto con 1:46.78).

Lo que es más importante para el exazulgrana es que este registro lo sitúa tercero del ranking español del año por detrás del hispanohondureño Elvin José Canales con su sensacional récord de España (1:44.65) y de la gran sensación de la pasada campaña, el hispanomarroquí Mohamed Attaoui (1:45.54). Por detrás queda en cuarta posición Mariano García (1:45.96).

Todo apunta a que el teórico quinto aspirante no lo será, ya que el gallego Adri Ben está optando por los 1.500 metros, donde tiene la tercera mejor marca española de 2025 con 3:37.43, por detrás precisamente del de Cuevas de Reyllo (3:35.87) y del lesionado Adel Mechaal (3:36.75). Ojo que Mariano no acabe decantándose por las siete vueltas y media. "Mi objetivo son los 800, pero visto lo bien que me ha salido en Sabadell, ya veremos", decía a SPORT en enero tras su gran victoria en el Míting Internacional de Catalunya.

Otro que cumplió en Lyon fue el joven vizcaíno Markel Fernández, quien ganó la final B de 400 metros con e iguala al catalán Bernat Erta como líder español de 2025 con 46.30. También brilló la madrileña Lorea Ibarzabal con su tercera plaza en la Serie A de 800 (2:02.70), algo más lenta que su mejor registro del año (2:02.90) con el que lidera el ranking.

Nacho Fontes sigue cuarto en el 'milqui' tras los tres citados anteriormente tras ser séptimo en Lyon con 3:37.90, 13 centésimas mejor que los 3:38.03 que acreditó en Karlsruhe. Además, Carla Gallardo fue novena en 3.000 con su mejor marca de siempre (9:04.40), Dani Cisneros acabó séptimo en su semifinal de 60 vallas (8.04) al igual que Xènia Benach (8.31) y Miguel Ángel Chazarra llegó duodécimo en 3.000 con 8:16.60.