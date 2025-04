Nadia Battocletti, del Ramadán a su cuarto oro europeo individual

A sus 25 años, la trentina Nadia Battocletti ya se ha ganado un lugar entre los mejores fondistas italianos de la historia en un Olimpo en el que moran los Stefano Baldini, Gelindo Bordin y el etíope de nacimiento Yemaneberhan Crippa (fue adoptado por una familia transalpina con cuatro años).

Además de sus exhibiciones en el Viejo Continente, la atleta nacida el 12 de abril de 2000 en la pequeña localidad de Cles (7.000 habitantes) se encumbró el pasado verano en los Juegos de París cuando se lanzó sin miedo contra las africanas para colgarse una sensacional plata en 10.000 metros tras la intratable keniana Beatrice Chebet (oro también en 5.000).

Lo que no era tan conocido es que Battocletti tiene sangre e importante influencia norteafricana en sus venas. Tanto, que el pasado domingo se colgó el oro con enorme autoridad en los 10 km del Europeo de Atletismo en Ruta que vivió su primera edición en tierras belgas justo después de terminar un Ramadán que ha seguido de manera escrupulosa.

Nadia es hija del exmaratoniano italiano Giuliano Battocletti (campeón de Europa de cross por países en 1998 y bronce en 5.000 en los Mundiales Junior de Lisboa 1994) y de la marroquí Jawhara Saddougui, una ochocentista criada en el Trentino que merodeó la barrera de los dos minutos (2:01).

Nadia Battocletti, con sus padres Giuliano y Jawhara / INSTAGRAM

Esa influencia materna la ha marcado tanto que no duda a la hora de seguir un Ramadán que en 2025 se ha extendido desde el 28 de febrero hasta el 29 de marzo. En una entrevista concedida a 'La Gazzetta dello Sport' previa al Europeo de Ruta, Battocletti explicó cómo fue su día a día durante este duro más.

"Me despertaba entre las tres y las cuatro de la madrugada para hacer un desayuno abundante; entre las seis y las siete de la tarde, cuando se rompía el ayuno, comía algo ligero con dátiles, que además me encantan. Y ya a eso de las nueve y media de la noche, tomaba algo más contundente a base de pasta, carne o pescado. Mi ingesta calórica general no fue muy diferente de la normal", comentó una de las joyas del atletismo italiano junto a Gianmarco Tamberi (altura), Leo Fabbri (peso), Larissa Iapichino (longitud) y Antonella Palmisano (marcha).

Y añadía algo clave en su concepción del deporte: "La clave está en la disciplina y también en el autocontrol. No es fácil, pero es algo que me estimula, me abre a otras perspectivas y me ayuda en todo. Los resultados en los entrenamientos han sido excelentes y los test de lactato, también", comentaba antes de ganar los 10 km y colaborar al oro italiano.

Los Battocletti, en una foto de archivo / INSTAGRAM

Con esas premisas, Nadia Battocletti acumula ya cuatro títulos continentales. Tras las platas en el Europeo de Cross y en los 5.000 de los Juegos Europeos en 2023, la trentina dio un paso adelante el año pasado con el oro individual (y por países) en el Campeonato de Europa de Campo a Través y con un espectacular 'doblete' en el Europeo de Roma en 10.000 y en unos 5.000 en los que la palentino-leonesa Marta García fue bronce.

Lo siguiente fue la citada plata olímpica en 10.000, primera medalla de una atleta nacida en Europa en las 25 vueltas desde el bronce de la portuguesa Fernanda Ribeiro en Sydney 2000 cuatro años antes de su histórico oro en Atlanta. En el Europeo de Ruta reinó en 10 km a nivel individual y por países. Su próximo gran reto será el Mundial al aire libre de Tokio.