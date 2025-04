La Metropolitan Sky Run se incorpora al Circuito de Carreras Verticales

La Metropolitan SKY RUN celebrará su segunda edición el próximo 31 de mayo en el icónico rascacielos del hotel Hyatt Regency Barcelona Tower. Tras el éxito de la primera edición, esta exigente competición se integra dentro del calendario de carreras verticales de España (CCV) en categoría Open y Bomberos, formando parte de un circuito de ocho pruebas puntuables en territorio nacional sumándose a otras localidades como Madrid, Marbella, Benidorm y Montserrat.

Con esta carrera, Metropolitan reta a los participantes a subir los 569 escalones de la torre en el menor tiempo posible, poniendo a prueba su resistencia y capacidad física. El recorrido, que comienza en la base del edificio, asciende a lo largo de 29 plantas y supera un desnivel positivo de 105 metros, hasta alcanzar la impresionante cúpula del hotel, donde los corredores podrán disfrutar de unas vistas panorámicas de 360º sobre Barcelona y sus alrededores.

La carrera se llevará a cabo entre las 9:00 y las 14:00 horas, con salidas escalonadas, en función del número de dorsal. Este tipo de competiciones destacan por su alto nivel de exigencia, combinando fuerza, resistencia y capacidad cardiovascular, desafiando incluso a los atletas más preparados.

Novedades para la Metropolitan SKY RUN 2025

Además de incorporarse al circuito de carreras verticales, la segunda edición de la Metropolitan SKY RUN llega con novedades importantes. Por un lado, este año se amplían las opciones de participación con nuevas categorías: equipo de socios Metropolitan, equipo de no socios Metropolitan, bomberos con equipamiento y Calegorax, una modalidad que incluye dos subidas, una en la categoría Open y otra en la de Bomberos.

También se fomentará la participación en grupos y se podrá crear un equipo junto a amigos, club o familia. Dentro de esta opción, el mínimo de participantes para formar cada equipo será de 3 personas, sin un máximo establecido. Para la clasificación final, solo se tendrán en cuenta los tres mejores tiempos de los integrantes del equipo, otorgando trofeo a la primera posición en las categorías masculina, femenina y mixta. Además, todos los miembros puntuarán individualmente, independientemente de su resultado, y solo podrán hacer una subida.

Uno de los competidores, en la edición pasada / Metropolitan Sky Run

Además, y como novedad especial, la organización dará la oportunidad de que cada participante elija su canción más motivadora para que suene el momento de su salida.

Social Met suma fuerzas en la lucha contra la ELA

Otra de las novedades de esta cita es que la segunda edición de la Metropolitan SKY RUN será el colofón de Social Met, un evento que durante una semana dará cabida a un conjunto de actividades deportivas que tendrán una finalidad solidaria.

En esta ocasión, los beneficios que se logren en los diferentes clubes Metropolitan durante esta semana de actividades se destinarán a la Confederación Nacional de Entidades de ELA (CONELA). Constituida en el mes de abril del 2022, aglutina a las entidades dedicadas a la atención de las personas afectadas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con el objetivo de convertirse en la voz de la Comunidad de la ELA en España y lograr la equidad en el tratamiento de todas las enfermas y enfermos, así como una atención integral y especializada.

Gran éxito de la primera edición de SKY RUN 2024

La Metropolitan SKY RUN se celebró por primera vez en noviembre de 2024 con más de 250 participantes que aceptaron el desafío de conquistar los 569 escalones del Hyatt Regency Barcelona Tower. La competición también se organizó en salidas escalonadas de tres atletas por minuto y se permitió que cada participante tuviera un momento de reconocimiento al anunciar su nombre por megafonía.

Los ganadores fueron Ronan Sánchez en la categoría socios Metropolitan, y Enrique Santamaría en categoría no socios, que demostraron un nivel excepcional de resistencia y fueron premiados con una exclusiva cena con DJ en la cúpula del Hyatt Regency.

La primera edición superó todas las expectativas, y la emoción y el espíritu competitivo marcaron una jornada inolvidable, algo que se busca repetir este año. Además, la prueba consolidó las carreras verticales como una nueva tendencia en Barcelona y reafirmó el compromiso de Metropolitan con eventos innovadores que fomentan la comunidad y un estilo de vida activo.

Las inscripciones para la nueva edición están disponibles hasta el 25 de mayo a las 23:59 horas y se pueden realizar a través de la propia web de la carrera.