Marta Mitjans, ha nacido una estrella del atletismo

El 28 de diciembre de 2006 nació Marta Mitjans en Arenys de Mar. Dotada de unas condiciones innatas, enseguida tuvo que decidirse entre la natación y el atletismo en los que brillaba desde muy niña. Acertó con la elección.

De la Penya Apa Anem-hi a las órdenes de Zenon Tomàs, en 2020 pasó al Canovelles y desde 2021 trabaja con su actual entrenador, Alfonso Guillen. Además, hace dos años fichó por el mejor club de España, el Playas de Castellón, la gran creación del veterano Pepe Ortuño.

Algunos la comparan con Natalia Rodríguez, la tarraconense a quien los jueces privaron de un oro mundial al aire libre en 1.500 en Berlín'09. La de El Maresme domina los 800 metros, los 1.500 metros y el cross. Tras acumular títulos nacionales en las categorías sub'16, sub'18 y sub'20, Mitjans hizo historia el año pasado el disputar la final de 800 (séptima) en el Mundial sub'20 de Lima.

La catalana no teme a nada y el 20 de octubre se impuso en la Milla de Jaén en categoría absoluta. El viernes en el Miting Internacional de Catalunya eclipsó a figuras como Esther Guerrero, Jaël Bestué, Mariano García o Adel Mechaal. Por cierto, notable organización de la Federació Catalana pese a las escaseces con más de 1.500 espectadores en la pista Carme Valero.

Marta Mitjans se fue detrás de la liebre y corrió sola casi las dos últimas vueltas del 800 en Sabadell para parar el crono en 2:03.58 y batir el récord de España sub'20 que estaba en posesión de Esther Desviat desde hacía 25 años. Compitió y lo celebró como una veterana pese a que acaba de cumplir 18 años con una magnífica frecuencia de zancada y un correr económico. Tanto, que se acercó a felicitarla el presidente de la RFEA, Raúl Chapado.

Marta Mitjans ya brilla en categoría absoluta... con 18 años / FCA

"La verdad es que me he encontrado muy bien desde el principio. Me ha ido muy bien que haya liebre y después la luz verde. Además, el apoyo del público me ayudó muchísimo, sobre todo en la última vuelta y en la última recta", indicó Marta Mitjans a SPORT.

"No había corrido nunca con una luz haciendo de liebre, pero a mí es que cuando me ponen algo por delante... tiro a muerte a por lo que sea, una atleta o una luz (ríe). Más en serio, me ha ayudado mucho", añadió.

Ahora no descarta los Europeos bajo techo de marzo. "El objetivo principal siguen siendo los campeonatos de mi categoría, pero claro... tendré que ir mirando a Apeldoorn. Además, tengo margen de mejora", concluyó. ¿Cómo no, si acaba de cumplir 18 años? Eso sí, España cuenta con un gran trío en 800 (Lorea Ibarzabal, Daniela García y Lorena Martín... si no se pasa al 1.500).