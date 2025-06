Un oro y dos platas impulsan a España

Marta García firmó la primera medalla para la delegación española en los Europeos de Atletismo por equipos que se disputan en las pistas de Vallehermoso, Madrid. La leonesa firmó la segunda posición en la prueba de los 5.000 metros (15.58.53), sobreponiéndose al intenso calor de la capital española. Poco después, Mohamed Attaoui selló el primer oro con su victoria en los 800, una prueba que dominó de principio a fin. El último metal llegó en los 3.000 obstáculos, con la plata de Dani Arce (8:22.04).

España sumó 16 puntos con el oro de Attaoui y 30 gracias a los 15 de cada una de las platas, con lo que dio un importante salto en la general, para situarse segunda tras Países Bajos, con un total de 136.5 puntos.

Con 35 grados en la pista, las fondistas realizaron un importante ejercicio de superación e incluso algunas de ellas tuvieron que acudir al avituallamiento para superar la prueba. En una auténtica cita de resistencia, la española gestionó fuerzas, especialmente en los últimos metros, para subir al segundo escalón del podio y sumar unos importantes puntos para la delegación española en los campeonatos.

La leonesa firmó una marca de 15.58.53, solo superada por la italiana Nadia Battocletti (15:56.01), campeona de la prueba. Tercera cruzó la meta la neerlandesa Diane van Es (15:59.41).

Battocletti cumplió con su papel de favorita y se mantuvo en el grupo cabecero desde el inicio de la prueba. En la última vuelta forzó un cambio de ritmo que el resto apenas pudo seguir. Solo la española se mantuvo a la estela aunque se dejó ir al final, consciente de la imposibilidad de batir a la atleta transalpina.

"Me he encontrado bien, he notado el calor extra del público, desde antes de la salida, me han empujado", comentó García tras su carrera. "Unos cuantos puntos que saben muy bien para la selección. Espero que nos vayamos acercando al podio", explicó al respecto del salto de España en la clasificación gracias a su segundo puesto.

Oro con dominio

Poco después de los 5.000 tuvo lugar otra prueba con representación española, la primera serie del 800. Mohamed Attaoui no hizo concesiones y tiró desde los primeros metros. Ni siquiera cuando el italiano Pernici intentó un cambio de ritmo, Mohamed cedió en su intento y con otro cambio de ritmo afrontó primero los últimos metros, haciendo récord del campeonato (1:41.11). El francés Magnou fue tercero, por detrás de un Pernici que hizo marca personal.

"Venía con muchas ganas. Estaba un poco mmás nervioso de lo habitual, quería hacerlo bien y me ha salido", apuntó el primer campeón español del campeonato. "Quería hacer una carrera diferente hoy y dar un espectáculo al público español", continuó, afirmando que España "va a hacer historia".

Segunda plata

La prueba del 3.000 obstáculos, con el burgalés Dani Arce en liza, se desarrolló con un inicio rápido, con el portugués Barros marcando el ritmo y el español bien situado en la zona delantera. Con el paso de las vueltas el grupo se fue aclarando y a falta de 700 metros era el español el que lideraba la prueba, seguido de cerca por el alemán Bedendorf.

Con poco margen entre ambos, el hachazo del germano fue inapelable llevándose la victoria. Arce fue segundo (8:22.04), aguantando el acecho del francés Daru, que fue finalmente tercero. "Venimos a apoyar a la federación española, al final esto es un equipo, todos los que corremos, los que estamos aquí", dijo el burgalés tras conquistar 15 nuevos puntos para España.

En una de las últimas pruebas del la húngara Boglarka Takács, con récord, (11.06) se impuso a la polaca Swoboda en los 100 metros. Maribel Pérez fue finalmente octava con 11.31.

Entre los resultados destacados del día entre los españoles está el cuarto de Marcos Ruiz en el triple salto (16.15 m repitiendo su mejor marca ) y el quinto de Belén Toimil en peso.