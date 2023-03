Mariano García y Maribel Pérez, mejores corredores españoles de 2022

El murciano completó un año sensacional en 2022 con dos medallas de oro en el Mundial de pista cubierta de Belgrado y en el Europeo al aire libre de Múnich La sevillana fue quinta en el Mundial de Eugene, cuarta en el Europeo de Múnich y medallista de bronce en La Nucía en 100 metros en el Campeonato Iberoamericano en 2022

El murciano Mariano García, campeón del mundo de pista cubierta y de Europa al aire libre de 800 metros el pasado año, y la sevillana Maribel Pérez, doble finalista al aire libre en el Mundial de Eugene y el Europeo de Múnich, fueron galardonados este miércoles como mejores corredores de 2022 en los premios Total Energies-CORREDOR\.

Mariano García, de 25 años, completó un año sensacional en 2022 con dos medallas de oro en el Mundial de pista cubierta de Belgrado y en el Europeo al aire libre de Múnich, que le convirtieron en la gran referencia nacional de los 800 metros. Además batió el récord de España de la distancia en pista cubierta con 1:45.12.

"Este premio es también de mi grupo de trabajo. El verano pasado se hizo el documental 'Un hombre tranquilo', se me pudo conocer mejor, y por ello agradezco a la revista Corredor este premio y todo el apoyo que me han dado", comentó.

Maribel Pérez fue quinta en el Mundial de Eugene, cuarta en el Europeo de Múnich y medallista de bronce en La Nucía en 100 metros en el Campeonato Iberoamericano en 2022.

"El pasado año fue increíble, desde la primera carrera hasta la última. Aunque solo el atleta suba a recoger el premio quiero acordarme del grupo de trabajo y del grupo de entrenamiento", dijo.

El premio a la 'Gesta del año' recayó en la catalana Marta Galimany, integrante del equipo de maratón que logró la medalla de plata por equipos en el Europeo de Múnich y conquistó el bronce en medio maratón en el Campeonato Iberoamericano de La Nucía. Además, en el maratón de Valencia, el 4 de diciembre de 2022, batió el récord nacional con 2h26:14.

"Batir el récord fue algo muy especial. Cuando salen las cosas nos invadió una gran ilusión. Creo que he abierto la puerta para que este récord se siga mejorando", comentó Galimany.

El reconocimiento a la 'Gesta histórica del atletismo español" fue para Isaac Viciosa, campeón de Europa de 5.000 en Budapest'98, subcampeón continental en 1.500 en Helsinki'94, cuatro veces ganador de la San Silvestre Vallecana y de la Milla de Nueva York.

"Cuando me retiré me replegué en Valladolid y decidí trasladar al deporte todo lo aprendido. Creé una escuela con 300 chavales, tengo un club y montamos una milla urbana que lleva dieciséis ediciones. Mi vida es sencilla. He vuelto a las raíces y espero que algún atleta profesional llegue de mis manos", dijo Viciosa.

El premio 'Comunicación del atletismo y running' recayó en José Antonio Diego, periodista de la Agencia EFE durante cuarenta años, hasta 2022, y en su historial de coberturas se incluyen numerosos Mundiales, Olímpicos y Europeos. "He podido asistir a grandes momentos del atletismo mundial, no me he perdido ninguno de los grandes éxitos".

"Quedo agradecido al atletismo español durante estos años y a todos los compañeros que durante este tiempo me ayudaron. También a mi mujer, que se ocupó de la casa y los hijos durante el tiempo que estuve fuera en innumerables viajes", concluyó.

Listado completo de premiados:

· Mejor corredora española 2022: Maribel Pérez

· Mejor corredor español 2022: Mariano García

· Atleta revelación 2022: María Forero

· Gesta del año 2022: Marta Galimany

· Corredora de leyenda: Maite Zúñiga

· Gesta histórica del atletismo español: Isaac Viciosa

· Atleta máster de leyenda: Loles Vives

· Promoción de los valores del atletismo: Guillermo Ferrero

· Carrera del año: Cross Juan Muguerza (Elgoibar)

· Mejor iniciativa solidaria: Fundación Run For You

· Sostenibilidad: Nationale-Nederlanden Plogging Tour

· Comunicación del atletismo y el running: José Antonio de Diego (Agencia EFE)

· Premio especial CORREDOR\:José Luis Capitán

· Superación personal: Alberto Urraca

· Innovación: Coros.