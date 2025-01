Mariano García, con ilusiones renovadas tras otra decepción olímpica

Mariano García afronta 2025 cargado de ilusiones después de sufrir otro palo enorme al quedar otra vez fuera de los Juegos Olímpicos en una especie de maldición que le ha impedido disfrutar de la gran fiesta del deporte en dos ocasiones.

Si en 2021 una apendicitis lo apartó de los aplazados Juegos de Tokio cuando era prácticamente un fijo, el año pasado fueron mejores Mohamed Attaoui, Elvin José Canales y Adri Ben después de una serie de problemas físicos que lo obligaron a dilatar en exceso su vuelta a la competición.

El flamante campeón mundial bajo techo y europeo al aire libre de 800 metros en un histórico 2022 tenía en mente una temporada basada en las cuatro vueltas bajo techo y las dos vueltas al aire libre. Es decir, seguir con su prueba fetiche.

Sin embargo, su sensacional actuación el pasado 9 de enero en 1.500 en Sabadell con una victoria ante Adel Mechaal y un notable registro (3:35.88) que lo sitúan séptimo de siempre en España podrían hacerle replantearse sus ideas.

"Sé que hay que estar siempre a tope y aquí estoy demostrando que tengo buena cabeza. No pude ir a los Juegos, pero aquí sigo a tope. Este buen 'milqui' me da mucha confianza y tenemos que ver cómo van las cosas hasta marzo, porque todavía no he corrido ningún 800”, dijo a SPORT tras su victoria en el Míting Internacional de Catalunya.

Mariano García, en el Mundial bajo techo de Glasgow'24 / EFE

Mariano García volverá al 800 el 7 de febrero en un 'Gran Premio Internacional Valencia 2025' que reunirá a una pléyade de estrellas en el Velòdrom Lluís Puig. El de Cuevas de Reyllo se medirá al británico Dodds, al suizo Wipfli y al español Ronaldo Olivo (20 años).

Otro aliciente para esta temporada invernal del atleta famoso por imitar la arrancada de una moto antes de la salida será recuperar el récord nacional indoor de las cuatro vueltas que le arrebató el pasado domingo el hispanohondureño Elvin José Canales con 1:44.65 en Luxemburgo, rebajando notablemente los 1:45.12 que logró Mariano García en Nueva York hace tres años.

"Lo único que pido es que me respeten las lesiones y que no me pase lo de la temporada pasada. Si el físico me responde, tranquilos, que del resto me encargo yo. Si estoy bien, puedo ganar a cualquiera. Y también me pueden ganar, ¿eh?... como ha pasado otras veces", añadía el murciano, tan natural y humilde como siempre.