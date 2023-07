Jaël Bestué: "Yo no me pongo limites nunca"

La azulgrana de 22 años no deja de mejorar y empieza a ser ya un referente del atletismo español "Estoy agradecida a mi genética y a mi cabeza, que es genética también, ¿no?", explicó a SPORT

Con solo 22 años, la catalana Jaël Bestué es ya una de las estrellas del atletismo español con una carrera en clara línea ascendente que ha ido moldeando su emblemático entrenador, Ricardo Diéguez más conocido en el mundillo como el 'Panter' (también es el responsable del relevo 4x100 español que hizo historia en el Mundial de Eugene con la quinta plaza)

La velocista recibió a SPORT en las instalaciones del CAR Sant Cugat (todo fueron facilidades) y allí se sinceró recordando sus inicios en el atletismo, dando rienda suelta a sus ilusiones y también a sus reivindicaciones en un deporte tan bello como olvidado a nivel económico.

Con el histórico récord nacional de Sandra Myers en 200 metros (22.36) a solo 16 centésimas de su marca, Bestué aún no tiene claro si estará en el Mundial de Budapest en 100 metros (si logra la mínima) o en 200. Durante toda la comnversación mostró una gran madurez y una cabeza privilegiada que le permite haberlo aprobado todo en tercero de Medicina y, en su día, completar la primera formación como saxofonista. En fin, una caja de sorpresas de 1,60 metros y 55 kilos de pura fibra.

¿No tiene la sensación de que va todo demasiado rápido?

Para nada. Va todo al ritmo que tiene que ir. De pequeña ya empecé a coger mi lugar en el mundo del atletismo y siempre ha sido mi intención seguir creciendo a un ritmo ascendente como creo que estoy haciendo

¿Esa niña que empezó ganando crosses que pensaría ahora?

Pues con naturalidad, porque cuando empecé con el atletismo nunca tuve ese deseo tan grande de llegar a unos Juegos o de estar en una Diamond, aunque es verdad que a medida que te acercas sí te lo vas planteando. De pequeña solo disfrutaba, intentaba darlo todo y eso sí, ganar.

La azulgrana Bestué es una coleccionista de medallas | EFE

¿Ese discurso suyo de normalidad sigue valiendo ahora o ya no?

Pues de momento lo mantengo. Yo soy fiel a lo que creo, a mis principios y no me voy a castigar si no consigo algo, porque sé que trabajo duro cada día. Si no me sale no es porque no haya trabajado e intento evadirme bastante de la presión externa, porque la opinión de los que no conozco me da un poco igual y al final soy yo la que dice hasta dónde quero llegar. Siempre intento sacar lo positivo.

¿Es mejor estudiante, velocista o saxofonista?

Saxofonista seguro que no, porque ya hace años que lo dejé. No sé si era buena o no, pero disfrutaba mucho. Después me esfuerzo mucho, pero no me considero una estudiante superbuena. Así que, bueno... creo que estoy mejor posicionada en el atletismo, ¿no?

¿Cómo lleva su régimen especial en la Facultad de Medicina?

Al final allí no hago la vida normal que hacen los compañeros por los entrenamientos y tampoco tengo grupo de amigos. No suelo compartir mi faceta de atleta en la Universidad salvo en casos puntuales. En ese sentido te diría que el CAR es mi verdadera casa.

Jaël Bestué, en el Mitin 'Ciutat de Barcelona' | JAVI FERRÁNDIZ

¿Lo de la genética hasta qué punto es importante?

A ver, yo creo que es importante. Yo estoy agradecida por la mía y creo que me ayuda mucho a conseguir mis logros. Al final, para entrenar y para competir tengo unos pies o una facilidad que quizá otros no tienen y que entrenan igual que yo. Pero también son muy importantes los entrenamientos y la cabeza, que también sería genética, ¿no? La capacidad mental es la que te permite estar currando, sacrificándote y trabajando en tu cuerpo. Es como una mezcla de todo.

¿Qué le supuso verse en Estocolmo en la misma décima que Daryll Neita y que Dina Asher-Smith?

Tampoco es que ahora me crea que soy mucho más, pero sí fue importante. Fíjate, desde el momento en el que me invitaron a la Diamond ya dije, guau. Para mí era un sueño y fue como subir un escalón. Bueno, otro paso más en mi carrera deportiva, porque realmente eso queda ahí. Y cuando quedé tercera dije, ahora sí que realmente estoy en el nivel. Antes me costaba competir a nivel internacional como absoluta y mentalmente me sentía un poco inferior. Estoy muy contenta, porque allí me evadí. No pensaba que tenía al lado a Dina, a Daryll ni a TaLou. Estaba tan centrada en correr suelta que hasta la mitad de la recta no me di cuenta de que las tenía al lado.

¿Con qué se queda de lo que ha conseguido hasta ahora?

Buff, es que Estoocolmo es muy reciente y todavía lo tengo muy dentro. También me quedo con haber sido olímpica después de una lesión muy chunga de cadera. Y con todo lo de las categorías menores, porque también tiene mucho mérito. Nairobi fue una experiencia brutal... ¡Me quedaría con todo!

El Europeo de Berlin'18 fue la primera gran cita absoluta de Bestué | EFE

En pista cubierta tiene la segunda marca española de siempre en 60 (7.19) y la quinta en 200 (23.52). Y al aire libra la cuarta en 100 (11.19) y la segunda en 200 a 16 centésimas del histórico récord de Sandra Myers (22.38)... ¿Está en concidiones de batirlo?

A ver. Ahora he bajado medio segundo y la gente es escandaliza un poco, pero es que ve a ser muy difícil seguir bajando (ríe). Es obvio que estoy cerca, pero como es mi primer año de absoluta no tengo ninguna prisa. Tengo toda mi carrera deportiva por delante, aunque igual después viene otra y es ella la que lo bate. Yo creo que puedo conseguirlo. Este año he bajado medio segundo y si sigo en esta línea lo puedo hacer. ¿Esta temporada? Pues no lo sé.

La salida no es su fuerte y está a tres centésimas del récord español de 60. ¿Cómo se explica?

No sé, tampoco me lo explico mucho. Tengo un buen final y lo bueno es que empujo mucho en la salida. Es verdad que mi reacción no es la ideal, pero sí que empujo al suelo. Cuando mejore la salida mejoraré mi marca en 60 y en 100. Y ojalá que también en 200.

¿Qué importancia tiene el Panter en su carrera y en su vida?

Ricardo es un pilar fundamental al igual que mis compañeras. Con Ricardo hará ahora 10 años que estamos juntos viéndonos la cara cada día, pasando buenos momentos, discutiendo, con risas y con lloros. Nos conocemos mucho y al final los dos vamos juntos a por un objetivo. Nos respetamos. No sé. Yo estoy muy cómoda, no podría tener un entrenador mejor y eso me hace querer seguir sumando cosas para los dos.

¿Los entrenadores son los grandes olvidados del atletismo?

Sí y me sabe muy mal. Cuando gano algo intento destacar que el trabajo no lo he hecho yo sola, que está el entrenador que se vacía y deja a su familia para estar con nosotras cada día cobrando una mierda, porque no ganan nada. Hemos ganado muchas cosas y es injusto que no se vea la cara del entrenador, porque él hace muchos sacrificios por nosotras y hasta yo le pregunto si le compensa, porque me da miedo que nos deje. De hecho se lo dije el itro día y me dijo que claro que le compensa. Es admirable.

Jaël Bestué destila confianza y seguridad | JAVI FERRÁNDIZ

¿Y su hermana Êllâ?

También ha sido importantísima. Los primeros años lo compartimos mucho. Coincidíamos en los crosses y en 'Jugando Al Atletismo' (un programa que apadrinó la Federación Española bajo la presidencia de José María Odriozola). Êllâ es tres años mayor que yo. Siempre venía con mi prima a la parte final y cuando estaba acabando se colaba no sé cómo para acompañarme a la meta. Mi hermana sigue siendo clave para mí. ¡Es que se alegra más que yo de lo que consigo! ¡Qué suerte tener a una persona que se alegre tanto por ti! Le da sentido a todo.

Ya hizo historia en la final de 60 lisos en el Europeo de Budapest. ¿Pensar en ser finalista en Budapest es una quimera?

Para mí no. No me gusta ponerme límites nunca y eso me ayuda mucho, porque así tu cabeza no te frena. Que llegue hasta donde pueda. Si estoy para entrar en la final entraré y si no, pues no.

Ya sería de locos que una finalista mundial no pudiese comprarse un coche. ¿Cree que Asher-Smith tiene esos problemas? ¿O que el entrenador del Team GB pierda dinero entrenando?

Tienes razón. Mira, yo llego en bus y veo a los de otros deportes con una fila de coches buenos y yo paso corriendo porque el bus se ha retrasado. Podría haber más ayudas, pero si no se le da visibilidad, la gente se interesa poco, no vendes y al final es todo una rueda. Pero no sé, ayudas con el transporte y con empresas que se beneficiasen por ello.

¿La quinta plaza del 4x100 en el pasado Mundial es irrepetible?

La podemos repetir. Nunca te voy a decir que algo no puede ser. Yo confío plenamente en el equipo. Hemos conseguido grandes resultados incluso teniendo bajas y con cambios que no habíamos hecho. Estamos entrenando muchísimo, hacemos muchas concentraciones e incluso dejamos de lado nuestros entrenamientos para trabajar todas juntas y eso da sus frutos. Los dio el año pasado y los seguirá dando. Ten en cuenta que si sumas los tiempos de las cuatro no somos las quintas del mundo, pero cambiamos muy bien, la actitud es de diez y eso es lo que nos ha permitido estar ahí.

Bestué (izquierda), con el 4x100 español que fue quinto en el Mundial | EFE

Hay serios problemas económicos en el Barça. ¿Le han comentado algo desde el club?

No nos han dado mucha información. Al final es un tema un poco confidencial y hasta que no sea firme no dirán nada. Sé que está la cosa mal y creo que nos afectará. El equipo de chicos ya no compite en la liga y espero que no eliminen el de chicas, porque sería una pena.

¿Qué le gustaría hacer esta temporada?

Hacer una muy buena actuación en el Mundial y estar al menos en mi marca. También conseguir los 20.57 de la mínima olímpica, que ya la tengo pero antes de que empezase el plazo. Y correr mucho en el 100. Solo tendré una oportunidad para hacerlo en el Mitin de Madrid y cambiando la salida lo puedo hacer bien (ya maravilló en Gallur el pasado invierno proclamáncose campeona de España de 60 lisos por delante de Maribel Pérez). Si cierro la temporada con una marca personal en 100 sería perfecto.

¿En el Campeonato de España hará el 100 o el 200?

Pues no lo sé. ¡Y lo tengo que decidir ya! De momento en 100 no tengo la mínima, pero mi objetivo y el de Panter es hacerla en esa única oportunidad que tengo. Eso sí, como la consiga después vendrán muchas dudas que no sé cómo las resolveremos. En cada entrenamiento analizamos qué haríamos en cada situación, pero creo que iré un poco sobre la marcha.