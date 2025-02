Ingebrigtsen bate dos récords mundiales de golpe

Jakob Ingebrigtsen está programado para correr. El atleta noruego se centra en el tartán. Nada le despista. Ni tan siquiera el juicio que se celebrará este año contra su propio padre Gjert Ingebrigtsen, acusado por ejercer abuso físico cuando era el preparador de su hijo.

En su primera carrera del año, en la reunión disputada en la localidad francesa de Lievin, séptimo evento del Circuito Mundial Oro, Jakob sacó el martillo y destrozó el cronómetro. Dos récords mundiales de golpe. Un extraterrestre con zapatillas de corredor.

Público entregado

El escandinavo estrenaba temporada y carrera bajo techo. Pero eso no fue óbice para lograr un registro estratosférico, superándose a sí mismo. La decepción de los Juegos Olímpicos de París, donde era el principal candidato a colgarse el oro, está olvidada.

Primero superó el paso de los 1.500 metros con un tiempo de 3:29.63, batiendo de este modo su propia marca de 3:29.63 lograda en la misma pista de Lievin. No se frenó ahí la voracidad del noruego, ídolo absoluto en su país a la altura del ajedrecista Magnus Carlsen o el esquiador Johannes Thingnes Bø -pentacampeón olímpico-. En la recta final apretó los dientes y rebajó en 1.49 segundos la anterior plusmarca universal de la milla 3:45.15, que estableció el pasado sábado en Nueva York el estadounidense Yared Nuguse con un crono de 3:46.63.

"How do you feel?"

"¿Cómo os sentís?", gritó Ingebrigtsen ante una enfervorizada grada que no daba crédito a lo que acababa de conseguir el corredor nórdico. Enarbolando la bandera de Noruega, un país de 5,5 millones de habitantes pero que no deja de producir talento a raudales en el deporte, reconoció que se sentía "un hombre feliz" y que tenía una "sensación increíble" en el cuerpo. No era para menos. Jakob Ingebrigtsen no tiene límites y sus competidores se cuentan con los dedos de una mano.