Histórico ‘milqui’ de Mechaal

El atleta catalán conquistó su cuarto título de campeón de España en una vibrante carrera de 1.500 metros en la que logró batir a Katir y a Romo El corredor de 32 años se lució en la recta final para adelantar a Katir a escasos metros de la línea de meta y marcar el récord del campeonato

El catalán Adel Mechaal dio un golpe de autoridad camino de los Mundiales de Budapest tras conquistar este domingo en una carrera para la historia su cuarto título de campeón de España de los 1.500 metros con un tiempo de 3:33.44 minutos, nuevo récord de los campeonatos.

Un éxito que parecía destinado antes de arrancar la final para el murciano Mohamed Katir, que llegaba a cita con la segunda mejor marca mundial del año, o para el salmantino Mario García Romo, sexto en la clasificación mundial del año. Pero Mechaal, que cumplirá 33 años el próximo mes de diciembre, volvió a mostrar su carácter competitivo y, tras lucirse en la recta final para terminar adelantando a un Katir que parecía imbatible, se alzó finalmente con una medalla de oro para sumar a las que ya logró en los años 2015, 2017 y 2021. En categoría femenina, fue Esther Guerrero (4:18.71) quien logró también su cuarta corona.

Turno matutino

Óscar Husillos igualó los seis títulos de España de David Canal, tras conquistar su sexta corona nacional de los 400 metros lisos, con un tiempo de 45.36 segundos. Un registro insuficiente para que se asegurase el billete para los Mundiales de Budapest, tras quedarse a 11 centésimas.

La burgalesa Eva Santidrián revalidó el título en categoría femenina de los 400 metros con un tiempo de 52.67 segundos. En longitud, el protagonista en una sesión mirada con lupa fue el catalán Jaime Guerra (8.14 metros), que ahora depende del ranking World Athletics para estar en Budapest; mientras que en altura y jabalina el oro se lo llevaron la granadina Una Stancev (segundo título con una marca de 1.86 metros) y Arantza Moreno (quinta corona con una marca de 55.86 metros), respectivamente.

Adri Ben, oro en 800 metros

Ya en el turno de la tarde, el catalán Adrián Ben fue de los primeros en lograr el oro, su segundo metal, tras marcar un 1:45.01 en 800 metros, récord del campeonato. En categoría femenina, Lorea Ibarzabal inscribió su nombre en el palmarés por primera vez con un tiempo de 2:01.01.

En 200 metros, Jaël Bestué batió el récord del campeonato (22.72 segundos) para alzarse a lo más alto y Pol Retamal (20.48 segundos) revalidó su título y conquistó su tercer campeonato nacional. Quique Llopis (13.40) y Laura Bankó (13.26) lograron el oro en sus respectivas categorías de 110 metros vallas.

Ana Peleteiro se mostró crítica con su oro (14.21 m.) en Triple Salto, una marca que no llega a la mínima RFEA para estar en Budapest: “Quería cuatro centímetros más. Hay unos requisitos a cumplir, quien no los cumple debe quedarse en casa y yo no los he cumplido”. Tampoco pasó el corte Vicente, plata este domingo.

Las últimas medallas se repartieron en relevos, donde vencieron el equipo Playas de Castellón (39.94 en 4x100 masc. y 44.38 en 4x100 fem.), GO fit Athletics (3:09.77 en 4x400 masc.) y FC Barcelona, con récord del campeonato (3:33.63 en 4x400 fem.).

Y en el resto de pruebas, fue Nico Quijera quien se coronó en jabalina con una distancia de 77.44 metros; en altura Carlos Rojas (2.16) se hizo con el mejor metal; y Belén Toimil se subió al cajón más alto en Peso (17.89).