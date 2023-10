La frontera de las dos horas en la maratón, una gesta cada vez más cercana

El nuevo récord del mundo es 54 minutos y 43 segundos menos que el primero homologado de la historia Kelvin Kiptum amenaza el trono de Eliud Kipchoge

Romper la frontera de las dos horas parecía un hecho impensable que se pudiera llegar a conseguir hace unos años. Tras el nuevo récord del mundo que estableció el keniano Kelvin Kiptum con una marca de 2:00:35, establecer el récord del mundo por debajo de las dos horas parece cada vez una gesta más cercana.

En el tercer maratón de su vida, con apenas 23 años, Kelvin Kiptum borró de un plumazo las continuas gestas de su compatriota Eliud Kipchoge, considerado el mejor maratoniano de la historia, para escribir su nombre en la primera página del libro de oro del atletismo mundial.

No es la primera vez que el joven atleta africano demuestra su gran potencial. El 4 de diciembre de 2022 Kiptum deslumbró al mundo arrasando en Valencia con la marca de 2:01:53, convirtiéndose así en el tercer hombre más rápido de la historia del maratón. El 23 de abril de este 2023 se confirmó que había nacido una estrella, Kiptum firmó 2:01:25 en Londres, su primer 'major'. El joven atleta keniata se quedó a solo dieciséis segundos de la plusmarca mundial de Kipchoge.

La evolución del récord | Marc Creus

Sin embargo, a la tercera iba la vencida. Kiptum destrozó en Chicago el récord mundial y paró el crono en un estratosférico 2:00:35, rebajando en 34 segundos los 2h01:09 de Kipchoge.

El ritmo de carrera de Kiptum fue elevadísimo desde el primer momento. El joven keniata corrió los primeros 5.000 metros en 14:26 e hizo la medio maratón en 28:42. Sin embargo, Kiptum llegó tan bien a la parte final que incluso pudo subir una marcha más a partir del kilómetro 33 para firmar el segundo medio maratón en 59:47.

"Mi principal objetivo era hacer el récord de la carrera, pero estaba preparado para correr rápido. No tenía confianza en el récord mundial. Kipchoge es el más grande de siempre, ha hecho mucho, le respetamos y tenemos que seguir lo que él ha hecho", dijo Kiptum tras ganar en Chicago.

Con apenas 23 años Kiptum se ha convertido en el maratoniano más rápido de la historia. Firma tres de las seis mejores marcas históricas y su gesta ha reabierto el debate sobre si se podrá bajar de las dos horas en un maratón oficial y cuándo se podría producir.

Romper la barrera de las dos horas, posible gesta a la vista

De momento el único que ha podido rebajar esa barrera ha sido Kipchoge, aunque su hazaña no fue homologada. El keniano hizo un tiempo de 1:59:40 el 12 de octubre de 2019 en Viena. Kipchoge bajó rompió la frontera de las dos horas, aunque no fue homologada al ser una carrera hecha a su medida. El atleta de 38 años contó con ayudas externas no permitidas por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y, por tanto, su marca no pudo ser contabilizada.

Por aquel entonces, Kipchoge corrió detrás de un vehículo que le iba marcando el ritmo para batir el muro de las dos horas, además de estar rodeado por siete 'liebres' en formación de flecha para protegerlo del viento.

El español Martín Fiz, campeón de Europa (Helsinki, 1994) y del mundo de maratón (Gotemburgo, 1995), así como vencedor de los seis 'majors' (Londres, Nueva York, Tokio, Boston, Berlín y Chicago) en su categoría, lo tiene claro: "La barrera de los hombres está más cercana. Solo queda rebajar 35 segundos, pero va a ser tan difícil como rebajar las chicas 1:53 para rozar las 2h10:00", asegura Fiz.

El primer récord del mundo homologado lo estableció el estadounidense John Hayes en la maratón de Londres de 1908. Hace 115 años, el mejor crono homologado de las maratones marcaba 2:55:18. Desde entonces, esta marca ha ido bajando sin cesar.

Apenas cinco años después, el tiempo de John Hayes ya era 20 minutos más lento que el nuevo récord del mundo (2:36:06), firmado por el sueco Alexis Ahlgren. Aunque desde entonces hubieron muchísimos récords del mundo, tuvieron que pasar 45 años para que el crono del atleta sueco se rebajase otros 20 minutos (2:15:17).

La barrera de los 2:10:00 la rompió el australiano Derek Clayton en la maratón de Japón de 1967 y no fue hasta la maratón de Berlín de 2003 que el keniata Paul Tergat estableció el récord del mundo por debajo de las dos horas y cinco minutos.

Desde entonces, atletas etiopes y keniatas se han ido alternando para establecer nuevos récords del mundo en la maratón de Berlín. Sin embargo, con el nuevo récord de Kiptum en Chicago (2:00:35), la actual mejor marca del mundo es 54 minutos y 43 segundos más baja que el primer récord del mundo homologado en la historia de las maratones.

Posible cambio en el trono

Kipchoge, considerado el mejor maratoniano de la historia, ha sumado un total de 11 victorias en las grandes maratones, dos medallas de oro olímpicas (Rio de Janeiro 2016 y Tokio 2020), una medalla de plata en Pekín 2008 y una medalla de bronce en Atenas 2004.

Por la otra parte, la carrera de Kelvin Kiptum solo ha hecho que empezar. Con tan solo 23 años el atleta keniata ya ha ganado dos grandes maratones y posee tres de los seis mejores tiempos históricos, entre los cuales se encuentra el nuevo récord del mundo.

En apenas diez meses, el 10 de agosto de 2024, se celebrará el maratón masculino de los Juegos Olímpicos de París. Kipchoge, que para entonces tendrá 39 años, aseguró hace unos días que su objetivo es lograr su tercer oro consecutivo. Kiptum, que ya tendrá los 24 años, también se lo ha marcado como objetivo, tal y como reconoció tras ganar en Chicago.

El duelo está servido. Todas las miradas del mundo del deporte apuntan hacia el asfalto de París con la gran incógnita de si habrá cambio en el trono de las maratones.