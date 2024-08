Duplantis voló en Lausana sin televisión y... ahora le toca a Attaoui

La undécima parada de la Diamond League ha vivido este miércoles un aperitivo muy especial con la disputa de la competición de pértiga masculina con el genio Armand Duplantis en la Place de la Navigation de Lausana, localidad que este jueves acogerá la emblemática Athletissima.

Gran idea lo de sacar el atletismo a la calle. El público respondió a la perfección, pero como a Sebastian Coe le van más los fastos que otras cosas fue un evento casi secuestrado, con televisión para tan solo tres países. ¡Cómo se puede ser tan incompetente!

Volviendo a lo importante, 'Mondo' Duplantis reaparecía tras revalidar el oro olímpico con un nuevo récord mundial (6,25 metros). Se esperaba el posible asalto a los 6,26, pero el sueco nacido en Estados Unidos se confirmó con franquear 6,15 a la tercera, nueva mejor marca de esta reunión famosa por la salida de las calles exteriores del 110 metros vallas bajo un techo de la grada.

'Mondo' lo pasó en grande saltando en Lausana / AP

El escandinavo no siguió saltando pese a que en París le sobraron varios centímetros en ese tercer salto que pasará a la historia de los Juegos. "Estaba sintiendo un poco de cansancio, pero estoy muy agradecido al público. Me encanta saltar en Lausana. Es muy estresante estar siempre buscando el récord, así que esta vez he dado un paso atrás y me ha encantado", dijo.

Dos españoles y muchas estrellas

Uno de los grandes atractivos para el público español este jueves será la presencia de Mohamed Attaoui, una de las sensaciones de la temporada con su quinta plaza en 800 metros en los Juegos de París con tan solo 22 años y a la asombrosa marca que logró semanas antes con 1:42.04.

Junto al cántabro de adopción, la palentina Marta García disputará una exigente prueba de 3.000 metros en una temporada muy importante en la que se colgó el bronce en 5.000 metros en los europeos de Roma y estuvo cerca de lograr un quimérico pase a la final olímpica en las 12 vueltas y media.

Attaoui y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada / EFE

La cita estará repleta de grandes momentos y quizá uno de los más importantes se vivirá en los 1.500 metros con el noruego Jakob Ingebrigtsen (oro olímpico en 5.000) tratando de vengar su derrota en París a manos entre otros del campeón estadounidense Cole Hocker. ¿Volverá a atreverse con el 'ogro'?

Completan una gran nómina de figuras la neerlandesa Femke Bol en 400 vallas, el botswano Letsile Tebogo en 200, el estadounidense Grant Holloway en 110 vallas y el griego Miltiadis Tentoglou en longitud sin olvidar a Mahuchikh (altura) y a Hudson-Smith (400 lisos). Faltarán los dos campeones olímpicos estadounidenses de 100 lisos, Noah Lyles y Sha'Carri Richardson.