A Duplantis se le resiste el récord y a Katir le faltó gasolina en Zürich

Muy cargado de piernas tras su plata mundialista, ‘Mo’ no estuvo nunca en carrera en el ‘milqui’ y fue 13º Al igual que en Budapest, el sueco no pudo con 6,23 en pértiga y no logró su séptimo récord mundial

Tan solo cuatro días después del cierre de uno de los mejores Mundiales de Atletismo de la historia, Zürich ha acogido este jueves en un repleto Letzigrund la Weltklasse, antepenúltima cita de la Diamond League que continuará este sábado... ¡en la localidad china de Xiamen! Cosas de World Athletics que no entiende nadie. Y pese a la excelente nómina de participantes, el cansancio se dejó notar mucho en las marcas.

Los dos españoles participantes en 1.500 no fueron ajenos a esta tónica. Tras ser plata el domingo en la última jornada en 5.000, Mohamed Katir salió en los 1.500 pese a que ya había avisado estar “muy cargado de piernas” y también lo hizo algo más descansado Mario García Romo, sexto en 1.500 en Budapest el miércoles 23 de agosto.

Josh Kerr, uno de los grandes protagonistas en Hungría con su victoria en el 'milqui' ante Jakob Ingebrigtsen, salió decidido a superar el récord británico de Mo Farah (3:28.81), pero no sus deseos se esfumaron en el último mil y acabó cediendo en los cuadros por dos centésimas ante el estadounidense Yared Nuguse (3:30.49). Al final, el salmantino García Romo fue 10º con 3:32.12 y ‘Mo’ acabó dejándose ir para acabar decimotercero con 3:40.11 en su despedida de otra gran campaña.

Yared Nuguse arrebató la victoria a Josh Kerr en los 1.500 | DIAMOND LEAGUE

Sí rayó a gran nivel Quique Llopis en unos 110 metros vallas que se disputaron antes de que comenzase la señal televisiva. El valenciano, quien ya brilló en Budapest al acabar noveno y quedarse fuera de la final por una sola plaza, fue segundo con 13.31, a solo una centésima de su mejor marca personal. Sin duda, el atleta del Playas de Castellón continúa dando pasos adelante.

La azulgrana Yulimar Rojas se impuso con 15,15 en triple con solvencia sin la agonía de Budapest cuando escaló de la octava plaza a la primera en el último salto y el sueco Armand Duplantis volvió a quedarse con la miel en los labios en un nuevo intento de batir su récord mundial. Derribó el listón tres veces sobre 6,23 y estuvo más lejos que a orillas del Danubio.

Por lo demás, el tricampeón mundial Noah Lyles ganó en 200 (19.80) por los 19.87 de su compatriota Erriyon Knighton, la bicampeona universal Sha’Carri Richardson dominó los 100 lisos con 10.88 y la jamaicana Shericka Jackson fue la mejor en 200 con 21.82, muy lejos de los 21.41 del Mundial (segunda marca de la historia a solo siete centésimas del récord de Florence Griffith-Joyner).

Miltiadis Tentoglou, otra vez sobre la bocina | DIAMOND LEAGUE

El italiano Gianmarco Tamberi (4º con 2,28) no estuvo tan fino como en Budapest en altura con victoria para el qatarí Barshim (2,35), el noruego Warholm también cayó en 400 vallas por tres centésimas frente a McMaster (47.27), el griego Tentoglou volvió a llevarse la longitud en el sexto salto (8,20) y la británica Laura Muir venció en su primer 800 de la temporada (1:57.71).