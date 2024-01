Carme Valero, la pionera y activista que amaba correr

“Correr me hace sentir libre, me permite soñar, volar...”. Con esa frase de Carme Valero se cerraba un reportaje dedicado a la atleta publicado hace apenas unos días en este diario.

Todo un referente para el deporte femenino español, recibió un homenaje por parte SPORT-Prensa Ibérica, con la colaboración de HONOR en la que se repasaron los hitos de su carrera, pero también sus grandes logros fuera de las pistas.

Y es que Carme Valero no fue solo dos veces campeona del mundo de cross y la primera atleta española en participar en unos Juegos Olímpicos, sino que abanderó la lucha contra la Federación para dar visibilidad a las mujeres en una época en la que su papel no era protagonista. “No les importábamos, ni siquiera nos avisaban para las reuniones previas a las competiciones”, explicaba Valero en el reportaje. “Decían que no podíamos hacer nada siendo culonas y pechugonas”, añadió.

Sus gestas en la pista le dieron la razón. Dos campeonatos de cross consecutivos, superando a sus grandes rivales, las atletas del este; y sus dos participaciones en Juegos Olímpicos avalaron su figura. “Corrí los 800 y los 1.500 metros y la verdad es que noo tuve mucha suerte porque llegué medio enferma. Pero me siento muy satisfecha de haber sido una pionera”, explicó recordando una época que quedará para siempre en el recuerdo.