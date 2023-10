Carlos Mayo, sin presión ante su doble duelo con las 'Adidas voladoras'

Será el primer español que se calce las ‘Adizero Adios Pro Evo 1’ con las que Assefa destrozó el récord mundial de maratón "Saldré a bajar de 1:01 en la media de Valencia' (22-O) y quiero ir a por el récord español en la maratón", dijo el madrileño

Oro en el Europeo sub’23 de 10.000 metros en 2017 y en 5.000 el año pasado en el Iberoamericano de La Nucía, Carlos Mayo afronta a sus 28 años un interesante doble reto en Valencia con las zapatillas de Adidas que están revolucionando el atletismo con el sensacional récord mundial de maratón de la etíope Tigist Assefa (2h:11.53) en el Maratón de Berlín.

El madrileño fue la estrella en Madrid en la presentación de las revolucionarias ‘Adizero Adios Pro Evo 1’, ya que será el primer atleta español en competir con ellas. Tan solo se han adjudicado 521 pares en esta primera serie y en noviembre habrá una segunda ‘entrega’ a un precio de 500 euros a la espera de que salgan a la venta.

Tras una lesión que lo martirizó en 2022, Mayo ha vuelto a recuperar la alegría y calzará estas Adidas el domingo 22 de octubre en la ‘Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich’ y 3 de diciembre en la ‘Maratón Valencia Trinidad Alfonso’. El madrileño probó las zapatillas en un spot en Londres, este fin de semana realizará la última sesión de fotos con ellas y las recibirá por fin el lunes. “Tener la suerte de ser el primer español en probarlas y ser el primero que va a competir con ellas no tiene precio. Si solo hay unas para atletas españoles y las tengo yo...”, comentó Mayo en una mesa redonda con la prensa.

“Más que presión, lo veo como una oportunidad. Si se están batiendo marcas a nivel mundial, ¿por qué no puedo mejorar yo las de España con esta tecnología?”, explicó. El discípulo de Juan Carlos Galán posee la segunda mejor marca española de siempre en medio maratón (1h:00.06), a 14 segundos del récord de Fabián Roncero.

Assefa hizo historia en Berlín con las 'Adizero Adios Pro Evo 1' | EFE

“Mi objetivo en la media es estar por debajo de 1h:01. Si no, habría que plantearse las cosas. En ese caso, hacer el récord de España en maratón es muy osado, porque es una distancia nueva y le tengo mucho respeto, pero tengo que salir a por eso. La media va a ser un test y si la preparación va bien no voy a tener miedo”, comentó lleno de ambición.

Su gran objetivo es “estar en los Juegos de París y para eso tengo que bajar de 2h:08.10”, algo que han logrado 15 españoles en la historia. Y aún tendría que correr algo más de minuto y medio más rápido para asaltar el récord español de Ayad Lamdassen (2h:06.25), logrado con 40 años cumplidos en una gesta enorme. “La semana que viene me pondré las zapatillas en casa para prevenir las rozaduras, porque soy muy propenso. Y si no hay problemas en la media, ya las reservaré para la maratón del 3 de diciembre”, comentó.

"Yo estoy mentalmente muy preparado, con una ilusión muy grande y claro, la motivación de estar en los Juegos Olímpicos es enorme, así que todo me pilla bien. Quizá si hubiese estado en un momento más bajo o con problemas yo habría sido el primero que habría dicho a la marca, mirad, de verdad, dádselas a otra persona, porque no estoy preparado para sacarles el máximo rendimiento. Pero ahora mismo sí que me veo en buena situación y me sirve como motivación extra", concluyó en una clara muestra de su humildad.