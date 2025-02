Bernat Erta, el 'Santo Job' del atletismo español

Bernat Erta sonríe otra vez y disfruta del atletismo después de un nefasto 2024 en el que una serie de problemas físicos y un virus no le permitieron coger la forma para el Mundial bajo techo de Glasgow, el Europeo de Roma y los Juegos de París. Su gran problema son los isquios, que ya le hicieron perderse la temporada indoor en 2023. Lo suyo ha sido un ejercicio de paciencia que habría firmado el mismísimo Santo Job.

Nacido el 15 de febrero de 2001 en Lleida, el blaugrana emergió por primera vez en categoría absoluta en marzo de 2020 con 19 años recién cumplidos al establecer en los Campeonatos de España en Ourense un nuevo récord de Europa sub'20 en 400 metros con 46.73, mejorando la marca que poseía el emblemático belga Kevin Borleé con 46.87 desde 2006.

El entorno del cuatrocentista no puede ser más idóneo, ya que su primer entrenador durante más de una década fue su padre Quim, un destacado velocista de la década de los años 80 que llegó a ser campeón de España de 4x100 metros en 1982 con la AD Antorxa. Además, fue tres veces campeón de Catalunya (en 400 al aire libre en 1986 y en 200 bajo techo en 1984 y al aire libre en 1985).

Su mejor año fue 2022, con una gran actuación en la última posta del relevo largo español que se colgó una histórica plata en el Mundial bajo techo de Belgrado en compañía de Bruno Hortelano, Iñaki Cañal y Manu Guijarro. Tras renunciar a la pista cubierta, en 2023 fue semifinalista en 400 y sexto en 4x400 en el Europeo sub'23 de Espoo y no pasó ronda con el relevo largo español en el Mundial al aire libre de Budapest después de que se le cruzase un atleta indio al inicio de su posta. Y 2024 fue un erial.

Cañal, Erta, Hortelano y Guijarro, plata en 4x400 en Belgrado 2022 / RFEA

Lejos de bajar los brazos, Erta se puso en las manos del reputado médico Xavier Leibar y pasó a entrenar con Pau Fradera, el antiguo miembro de los 'Spanish Beatles' del 4x400 español que también dirige entre otros los designios de la esperanza de la velocidad Guillem Crespí y de la por fin recuperada vallista Sara Gallego.

Los resultados no se han hecho esperar. El leridano debutó con una gran victoria en 400 metros en el Míting Internacional de Catalunya en Sabadell con 46.96 y el pasado fin de semana se proclamó campeón gallego con 46.40, tercera marca española del año a tres centésimas de Markel Fernández y a dos de Cañal. Además, es mínima RFEA para el Europeo bajo techo de Apeldoorn (6 al 9 de marzo).

"Por fin estoy pudiendo entrenarme sin lesiones con Pau Fradera, que es mi nuevo entrenador y me encuentro muy bien. Es el mejor comienzo de año que he tenido jamás y estoy muy contento con mi debut. El año pasado tuve muchos problemas físicos y también problemas de salud. No pude estar al nivel que quería, pero el trabajo está ahí y ahora va todo bien", comentaba recientemente Bernat Erta a SPORT.

Mala suerte en el cambio entre Samu García y Erta en Budapest'23 / EFE

"En Sabadell venía de semanas muy duras de entrenamientos y ahora tengo que descansar e ir afinando (para el Campeonato de España, días 21, 22 y 23 de febrero) con el objetivo de correr más rápido. Mis planes más inmediatos es estar en el Europeo en 400 metros y ganarme un puesto en el relevo. Tengo muy pocos puntos en el ranking y tendría que hacerlo muy bien en Apeldoorn para poder tener opciones de Mundial (en Nanking), aunque el objetivo principal es el Mundial al aire libre de Tokio en septiembre", prosigue el catalán.

"Llevo tres años complicados, pero he sabido tener mucha paciencia. Es conocerte mejor a ti mismo, no desistir y, si vas sumando todo eso, al final lo consigues. Espero que este año me irá bien. El inicio está siendo muy bueno y puede dar más", añadió. Y lo hizo, bajando del 46.73 en Sabadell al citado 46.40 en Ourense.