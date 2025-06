Batalla de titanes en Oslo

El campeón mundial de pértiga, Mondo Duplantis, buscará lograr su quinto título consecutivo de la Diamond League en los Juegos Bislett en Oslo. La sexta cita del circuito se disputa hoy, jueves 12 de junio, en el Estadio Bislett en Noruega.

La gran estrella sueca del atletismo, al igual que siempre, tiene como objetivo batir su récord del mundo con la intención de superarse a sí mismo. Duplantis ha conseguido el récord mundial en pértiga en 11 ocasiones en los últimos cinco años, además de competir 39 veces en la Liga Diamante con solo 4 derrotas.

En este encuentro luchará por el título con medallistas olímpicos de los Juegos de París en 2024: Sam Kendricks y Emmanouil Karalis, además también se verá las caras con Ersu Sasma, Kurtis Marschall y los noruegos Sondre y Simen Guttormsen.

AUSENCIA DE JAKOB INGEBRIGTSEN

No pasará desapercibida la ausencia de la gran estrella local Jakob Ingebrigtsen, por una lesión en el tendón de Aquiles y una tardía preparación. Además, Jakob no ha tenido un año fácil, por culpa de un juicio contra su padre, la superestrella de ateltismo Gjert Ingebrigtsen, acusado de violencia doméstica contra sus hijos. Las agresiones a la pequeña del clan familiar, Irene Ingebrigtsen también atleta, fueron el detonante para que los hermanos le demandasen. El padre y ex entrenador, que Jakob se enfrenta a una posible pena de seis años, siempre ha negado las acusaciones de maltrato.

Y aunque la categoría masculina provoca emociones, no hay nada que envidiarle a la feminina. Ana Peleteiro vuelve al foso tras tener un mal inicio en su temporada de verano la semana pasada en la Liga de Diamante de Roma. Debido a una deshidratación, que le provocó calambres y agarrotamientos en los gemelos, tuvo que retirarse después de haber realizado tan solo un salto que no pudo completar y se quedó en 13,04 metros. La atleta se negó a realizar más intentos, ya que no quiso forzarse. "A lo mejor podía haber seguido, pero que con un Mundial en septiembre no me iba a arriesgar lo más mínimo”, comentó.

LOS ATLETAS ESPAÑOLES EN OSLO

Peleteiro no es la única española en esta competición. Mohamed Attaoui, Paula Sevillano y Thierry Ndikumwenayo, también competirán en sus respectivas categorías. Attaoui, que recientemente ha ganado los 1500 de Bydgoszcz y fue quien elevó el récord de España en los 800 m en la Dimond League de Mónaco en 2024, competirá en los 800 m. Sevillano, que viene de establecer su mejor tiempo del año la semana pasada en Roma, correrá los 400 metros en Oslo compitiendo contra atletas que están situadas en el "top ten" del ranking mundial de la categoría. Por último, Ndikumwenayo correrá 5.000 metros que pueden hacer historia. El año pasado quedó cuarto en esta competición, con una de sus mejores marcas personales.