El atletismo mundial avanza hacia la igualdad de género en 2023

El Consejo Mundial de World Athletics es pionero en sus iniciativas para reducir la brecha de género en el deporte Ha creado también el Fondo de Solidaridad con Ucrania para proteger a las atletas ucranianas

El Consejo Mundial de World Athletics, máximo organismo del atletismo a nivel internacional, avanza hacia la igualdad con una política de representatividad e inclusión que favorece que las mujeres tengan cada vez mayor protagonismo con el objetivo, a medio plazo, de lograr la equiparación real entre géneros.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, World Athletics ha publicado una serie de nuevos compromisos que incluyen la ampliación del fondo de solidaridad con Ucrania, para ayudar a las atletas damnificados por la invasión de Rusia que se alarga desde hace más de un año, así como varias acciones destinadas a mejorar la igualdad de género en este deporte y reducir la brecha existente entre hombre y mujeres.

Con la campaña #WeGrowAthletics, que este año llega a su tercera edición, World Athletics pretende seguir consiguiendo "avances sustanciales en la eliminación de los prejuicios de género en el atletismo".

This year, World Athletics is committing to the below list of pledges:#WeGrowAthletics by providing more opportunities in our sport to empower girls and women across the world.



