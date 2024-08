Asier Martínez resurge en Roma y Yavi roza el récord mundial

El atletismo español está de enhorabuena gracias a lo que ha sucedido este viernes en la Golden Gala (penúltima parada de la Diamond) con Asier Martínez como protagonista y con demasiado cemento en un Olímpico de Roma que sigue sin dar la talla como ya sucedió en el reciente Europeo al aire libre.

Después de un difícil 2023 por problemas físicos y personales, el navarro ha completado una excelente carrera en los 110 metros vallas con una segunda plaza y marca del año (13.27) por detrás del galo Sasha Zhoya (13.18). "No me puedo plantear nada más que el día a día. No sé si ha vuelto Asier Martínez. Vamos paso a paso. Hasta ahora no he podido asegurar nada, pero estoy bien y con ganas de más", aseguró el vallista a la prensa española en la cita mixta de los Juegos de París en los que se quedó en las semifinales.

El pamplonica sigue recibiendo ayuda psicológica y en la antepenúltima cita de la Diamond antes de Zürich (5-S) y de la final de Bruselas se pareció mucho al que maravilló entre 2021 y 2022 con el oro europeo en Múnich 2022 y logró un histórico bronce en el Mundial de Eugene.

En 3.000 obstáculos, la campeona olímpica bahreiní de origen keniano Winfred Mutile Yavi logró la segunda mejor marca de la historia en 3.000 obstáculos (8:44.39) y se quedó a siete centésimas del récord de Beatrice Chepkoech pese a que las liebres fallaron y a que la organización infravaloró sus fuerzas y centró la prueba en lograr la mejor marca de 2024.

Con problemas de menstruación, Irene Sánchez-Escribano fue 11ª con 9:18.78 en esas siete vueltas y media con obstáculos. Marta Pérez aguantó a ritmo ‘sub 4:00 hasta la última curva para acabar 15ª con 4:02.80. Para cerrar con la actuación española, Fátima Diame fue quinta en longitud con 6,56 con victoria para la campeona olímpica estadounidense Tara Hall-Woodwall (7,02), quien viajará a París para animar a su marido Hunter Woodwall en los Paralímpicos como él hizo hace dos semanas en los Olímpicos.

Da gusto ver correr y ganar a Letsile Tebogo / AP

Otro momento culminante de la Golden Gala llegó en la última prueba con Letsile Tebogo demostrando una vez que es otro de los grandes nombres del atletismo. El campeón olímpico del doble hectómetro botswano (primer campeón africano en velocidad) ganó los 100 metros con 9.87 y acabó volviéndose hacia sus rivales como hacía el mítico jamaicano Usain Bolt.

Por lo demás, enorme la jamaicana Ackera Nugent en 100 vallas (12.24), el zambiano Samukonga bajó de 44 en 400 (43.99), el oro olímpico Ryan Crouser reinó en peso (22,49) y el ídolo local Gianmarco Tamberi solo pudo ser tercero en altura (2,27).