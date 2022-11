Arranca la 'Everest Trail Race' más técnica

Los atletas Jordi Gamito (ganador 2018), Miguel Heras y Summan Kulung, vencedor de dos ediciones, son los principales favoritos En el campamento de Dhap donde duermen los participantes ha bajado hasta los 3,7 grados

Recuperar el Himalaya rural no transitado por turistas: por este motivo la décima edición de la Everest Trail Race by The Elements tiene un recorrido totalmente distinto al de las últimas ediciones.

Buena parte del recorrido oscilará por las nubes a 4.000 metros de altitud. En total 6 etapas con 170 km y 26.000 metros de desnivel acumulado por el lugar más bonito del mundo para poder correr y andar. La carrera está abierta a deportistas de élite y también a los marchadores de montaña que tengan una buena forma física. Hoy un largo trayecto de 200 km en autobús de 9 horas desde Katmandú hasta Dhap ha llevado a los 35 participantes hasta el campamento a 2.947 metros de altitud donde el jueves arrancará la primera etapa de 23 km en el Lower Solukhumbu. Una jornada para tener un primer contacto con las montañas del Nepal y las duras condiciones técnicas con más de 2.500 metros de desnivel acumulado entre Dhap y la meta de Chyangsyngma a 3.500 metros de altitud.

Miguel Heras ya tenías de volver y disfrutar del paisaje. “He tenido un mes de octubre intenso y he estado un par de semanas tranquilo para poder recuperar. He entrenado en casa la altitud a 2.400m. Espero que disfrutemos todos y que tengamos una buena disputa con Jordi y con Summan”, explicaba Heras. Por su parte Jordi Gamito afronta por tercera vez la carrera y cree que Miguel Heras: “Va a dar mucha guerra porque está en plenas condiciones. Siempre hay muy buen ambiente y es una carrera que repetiría cada año”.

En mujeres las atletas María Silvina Pérez, Ester Alves y la nepalí Ashma BK son las favoritas al triunfo. La Everest Trail Race by The Elements es una carrera de autosuficiencia técnica con el material obligatorio y también todo aquello que el participante necesite a nivel personal como el saco de dormir, la ropa de abrigo, gorro, manta térmica, etc.…, que deberá ser transportado por el corredor durante la prueba, debiendo de tener muy en cuenta la relación peso del material escogido y las bajas temperaturas que se dan en la zona.

En el campamento de Dhap donde duermen los participantes ha bajado hasta los 3,7 grados. La organización abastece de agua y comida tanto en los avituallamientos como en el descanso en el campamento. Empieza la aventura.