Ana Peleteiro, baja de última hora en Valencia

Baja sensible en el Velódrom Luis Puig. La gallega Ana Peleteiro no estará finalmente en la lista de participantes del Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia por un “fuerte dolor” en la rodilla, según explicó la atleta en sus redes sociales.

Peleteiro llegaba al mitin valenciano con molestias en la rodilla de las que habló el jueves en la rueda de prensa oficial, en la que dijo que: “Es un problema del nervio, por lo que es una alarma de que algo te puede pasar. Está loco, hay días que me duele y otros puedo saltar y entrenar”.

“Desde el jueves pasado he tenido días de no poder andar y otros de hacer técnicas sin ningún problema. Espero que me respete, hacer bien la técnica y seguir ese proceso de aprender un triple salto nuevo”, deseó.

Sin embargo, la gallega sintió otra vez un fuerte dolor en la rodilla que le llevó a tener que parar el entrenamiento oficial: “Después de consultarlo con mi equipo, lo más inteligente es no arriesgar más y viajar a Madrid para tratarlo con el doctor Guillem (fue la persona que me solucionó este problema hace 10 años) e intentar ponerle una solución lo antes posible”.

Mensaje en el Instagram de Peleteiro / Instagram

“Muy a mi pesar y con tremenda pena, no competiré. Me da muchísima pena porque adoro este mitin y a los valencianos, pero a veces debemos de escuchar a nuestro cuerpo y saber parar a tiempo, para intentar salvar lo que queda de temporada. Nos vemos pronto porque sé que tengo a los mejores de mi mano y solucionaremos este contratiempo en breves”, finalizó.

A ritmo de récord

La prueba valenciana, que servirá también de homenaje a las víctimas de la DANA, con la baja de Peleteiro centrará su atención en otras dos pruebas, con Mariano García y Quique Llopis buscando dos récords de España. De hecho, el murciano tratará de recuperar el de 800 metros que le arrebató recientemente el hispanohondureño Elvin Josué Canales, mientras que el valenciano tratará de mejorar el de 60 metros vallas que comparte con el hispanocubano Orlando Ortega.