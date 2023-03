210 corredors de l’Ultra Clean Marathon netegen els boscos i rius d’Osona i recullen 636 kg de residus

En la seva 5a edició, l’esdeveniment ha aconseguit el rècord de participació i ha recaptat 12.650€, que es destinaran a 18 entitats ambientals de Catalunya Ada Parellada, Núria Burgada i Albert Bosch han “correcollit” al circuit circular per Osona, integrats en algun dels 27 equips que han participat en la cursa per la natura en l’edició amb rècord de participació

L’Ultra Clean Marathon ha deixat avui la comarca d’Osona neta com una patena. La 5a edició de la cursa que uneix esport i consciència ambiental ha aconseguit que els 210 participants, repartits en 27 equips, recollissin 636 kg de residus durant el recorregut circular que han realitzat a la comarca de Osona, amb sortida i arribada a Vic. D’aquesta quantitat, 100 kg eren d’envasos i paper, 53 de vidre, i la resta, de tipologies variades: des de cadires o tubs de plàstic,pots de pintura o pneumàtics fins a un tros de patinet infantil. Paral·lelament, un grup de voluntaris organitzat per l’Ajuntament de Vic i la Creu Roja han deslliurat la llera del riu Méder d’uns altres 237 kg de brossa, i entre les insòlites troballes destacava la d’un dron d’importants dimensions.

Tot i que l’UCM és una ultra marató de 60 km de trail running, enguany s’ha pogut participar també en un circuit de 36 km. Tots els corredors han sortit minuts després de les 7,30h de l’esplanada de l’Atlantida de Vic. Poc després de les 11 arribava a la meta el guanyador de la cursa de 30 km, l’equip “Consciència pel Planeta”, i cap a les 2 de la tarda ho ha fet Salomon Spain, l’equip més ràpid de l’itinerari de 60 km, però que ha estat penalitzat per no haver recollit deixalles. Així, els equips guanyadors per temps han estat “Set de córrer” (60 km) i “Consciència pel planeta” (36 km); els que han recollit més residus, “Gili Trail” (60 km) i “Vedruna Catalunya 3” (36 km); i els que han fet millor temps recollint més residus (l’equip més plogger), “Set de córrer” (60 km) i “Tradebe Running Club 2” (36 km). Tots ells han rebut un lot de productes cedits per l’empresa Veritas.

L’Ultra Clean Marathon d’aquest any ha comptat amb la presència de cares conegudes integrades en diferents equips. D’una banda, la cuinera Ada Parellada ha corregut a l’equip d’ambaixadors UCM Urbaser, acompanyada de Joan Morales, director de la revista “Descobrir Catalunya” i de l’ecoaventurer i ideòleg de l’UCM, Albert Bosch. De l’altra, Núria Burgada, coordinadora del projecte educatiu de la Kilian Jornet Foundation x Nnormal, i mare del popular corredor i esquiador, ha encapçalat l’equip que ha presentat l’entitat.

La Xarxa per la Conservació de la Natura i l’Agència de Residus de Catalunya, organitzadors de l’esdeveniment, proposen amb aquesta iniciativa una manera molt divertida de contribuir a la conservació del medi ambient: fent esport, fent equip i netejant el medi ambient. Cada equip ha recaptat diners per a una de les entitats ambientals que treballen a Catalunya per la conservació de la natura. La xifra global obtinguda en aquesta cinquena edició ha estat de 12.650€, que s’invertiran en els projectes que defensen les 18 entitats escollides.

L’esdeveniment ha comptat amb l’assistència del director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, el regidor de medi ambient Albert Castells i la regidora de Benestar i Família, Núria Homs, de l’Ajuntament de Vic, la regidora d’esports de l’Ajuntament de Manlleu, Núria Martínez, el delegat territorial d’Urbaser, Josep Tàrrega, i la directora de la Xarxa de Conservació de la Natura, Sandra Carrera. Els corredors han pogut fruir dels paisatges de la plana d’Osona, el massís de les Guilleries, Sau o els paratges que voregen el riu Ter. Els punts de relleu han estat a Manlleu, Tavèrnoles, al Parador de Sau, a Vilanova de Sau i a Sant Julià de Vilatorta. Els ajuntaments de totes aquestes poblacions, a més de la de Vic, han col·laborat en l’esdeveniment, que ha estat patrocinat per l’empresa Urbaser.