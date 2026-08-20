La versión de Simeone sobre los insultos del Metropolitano a Julián Álvarez

"Muy respetuoso con nuestra gente", fue la corta y sorprendente respuesta del Cholo Simenone, entrenador del Atlético de Madrid, preguntado por los insultos del Metropolitano a Julián Álvarez tras la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 ante el Málaga CF.

La respuesta del técnico colchonero no ha pasado inadvertida en medio de la polémica que envuelve al delantero argentino, que no ha escondido su deseo de abandonar el club este mismo verano. En paralelo, sigue el fuerte interés del FC Barcelona en firmarle, pero se ha encontrado con la negativa del Atlético de Madrid en venderle.

Ante este embollo, la afición del fondo sur del Riyadh Air Metropolitano mostró su enfado con el futbolista tras el pitido final del colegiado coreando al unísono: "Julián Álvarez, hijo de p*t*".

Ante los medios, el Cholo dejó una declaración que ha dejado en las últimas horas muchas interpretaciones. En este sentido, el entorno del entrenador, según Rubén Uría, asegura que el Cholo no escuchó dichos insultos, que duraron menos de un minuto y pasaron desapercibidos por muchos dentro del campo.

Es por ello que Simeone, en el momento de la pregunta, opta por responder en la misma línea que en la rueda de prensa previa al partido, cuando le preguntaron su opinión sobre unos hipotéticos pitos o insultos por parte de la afición rojiblanca, alegando a que respeta todas las opiniones.

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La misma fuenta asegura que, con la respuesta, el técnico no intentó justificar o blanquear los insultos a ningún jugador, y menos a Julián, al que el Cholo siempre ha defendido, tanto en público como en privado.