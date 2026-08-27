Vero Brunati, periodista argentina: "Julián Álvarez está sufriendo y su familia recibe amenazas"

La periodista argentina Vero Brunati ha encendido el debate en España y Argentina con una serie de declaraciones en 'El Larguero' que revelan un panorama mucho más complejo del que se percibe desde fuera.

Según Brunati, Julián Álvarez atraviesa una situación "dramática", marcada por la presión mediática, la falta de adaptación al proyecto deportivo del Atlético de Madrid y un entorno hostil que ha llegado a afectar a su familia.

La reportera sostiene que el delantero vive un momento límite: "El chico está sufriendo. No se presenta a entrenar porque lo está pasando mal. Él y su familia están recibiendo amenazas."

El origen del desencuentro: un fichaje que nació torcido

Brunati contextualiza el conflicto recordando que el interés del Atlético de Madrid surgió cuando Álvarez tenía contrato vigente con el Manchester City. La periodista subraya que esta práctica es habitual en el fútbol de élite: "Cuando el Atlético busca a Julián tenía contrato con el City, parece que solo el Barça llama a los jugadores cuando tienen contrato."

Explica que los grandes entrenadores, como Simeone, Guardiola, Klopp... suelen contactar directamente con futbolistas para seducirlos hacia sus proyectos. En este caso, el llamado del Cholo Simeone fue decisivo para que Álvarez considerara su salida del City.

Expectativas incumplidas y una adaptación fallida

La periodista afirma que el delantero nunca logró adaptarse al proyecto deportivo del Atlético, pese a las expectativas generadas por su llegada: "Julián no se ha adaptado al proyecto por razones que debe saber el Atlético."

Brunati sostiene que Julián esperaba un rol diferente, más protagonista, y que la dinámica interna del club no respondió a lo que se le había prometido. Esta falta de encaje llevó al jugador a pedir su salida en febrero, presentando tres propuestas formales.

La reportera remarca que la preferencia del futbolista siempre fue clara: "Obviamente que el deseo del jugador siempre fue el Barça."

La escalada mediática: memes, burlas y presión social

Brunati denuncia que el debate público ha trivializado el conflicto, reduciéndolo a memes, burlas y discusiones en redes sociales. Para ella, esta reacción ha sido desproporcionada y ha contribuido a deteriorar el estado emocional del jugador.

La periodista recuerda que Julián ya vivía esta tensión antes del Mundial, cuando tenía prácticamente decidida su salida del club. La presión mediática y la exposición pública han amplificado el conflicto hasta convertirlo en un problema personal.

Una dimensión humana ignorada

La reportera insiste en que el foco mediático ha olvidado la parte más importante: el sufrimiento del jugador y de su familia.

Brunati relata que el entorno del futbolista ha recibido amenazas, y que la situación ha alcanzado un nivel que exige responsabilidad por parte de los adultos que alimentan el conflicto: "Nadie contempla la parte humana… la realidad es que el chico está sufriendo y su familia también."

La pregunta que nadie quiere formular

En medio del ruido mediático, Brunati plantea la cuestión que considera clave: "¿Nadie se hace la pregunta por qué quiere dejar el Atlético de Madrid?"

La periodista sostiene que el debate se ha centrado en juzgar las decisiones del jugador, pero no en entender qué ha ocurrido dentro del club para que Julián decidiera marcharse tan pronto.

Según Brunati, el delantero se encuentra ante un escenario binario: Quedarse en el Atlético de Madrid o marcharse al Arsenal.

Julián Álvarez, durante el Atlético de Madrid - Villarreal / Europa Press

La periodista recalca que, mientras no se conozca el motivo profundo de su decisión, cualquier análisis será incompleto. Para ella, el conflicto no es deportivo, sino emocional y estructural.

Las declaraciones de Brunati revelan un conflicto que va más allá del fútbol: presión mediática, falta de adaptación, expectativas incumplidas y un entorno hostil que ha afectado a la salud emocional del jugador.

La periodista pide frenar la escalada y escuchar al protagonista, porque detrás del ruido hay un joven que, según ella, "lo está pasando mal" y que merece ser comprendido antes de ser juzgado.