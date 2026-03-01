¿Umtiti sabe cosas? "No creo que Griezmann se vaya a la MLS ahora"

El futuro inmediato de Antoine Griezmann tiene al Atlético de Madrid en vilo. La relación entre el atacante francés y el conjunto rojiblanco atraviesa un momento decisivo y, según indicó L'Équipe, todo apunta a que podría llegar a su fin antes de lo previsto.

Su permanencia en el equipo está lejos de estar asegurada, pese a que su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2027, ante la gran tentación de la Major League Soccer. Y debe tomar una decisión cuanto antes.

El citado medio francés lo sitúa en la Major League Soccer, concretamente en Orlando. Un destino atractivo para iniciar una etapa con menor presión competitiva y dejar atrás el alto nivel de exigencia del fútbol europeo, sin renunciar a buenas condiciones. Eso sí, con un condicionante: que llegue ya.

26 de marzo: fecha límite

CConviene tener en cuenta que la ventana de traspasos en Estados Unidos baja la persiana el 26 de marzo, lo que alimenta la sensación de que podría estar afrontando sus últimos días en el club.

Una posible decisión, la de marcharse ahora, enfada a algunos aficionados colchoneros. Con todo en juego y con la posibilidad de disputar la final de la Copa del Rey y, por ende, tocar metal esta temporada, su salida podría suponer un golpe a estas aspiraciones. También a las del propio jugador, que seguramente preferiría despedirse bien del Atlético, con un título bajo el brazo.

Umtiti confía en que se quedará

Un camino que su excompañero en la selección francesa, Samuel Umtiti, cree que tomará. El exjugador del FC Barcelona, entre otros conjuntos, ahora parte del equipo de DAZN Francia, mandó un mensaje de tranquilidad a la parroquia rojiblanca.

“Por lo que hace referencia a la situación de Antoine Griezmann, creo que está a gusto en Madrid. Allí juega, es importante. El equipo está vivo en casi todas las competiciones, por lo que no veo probable que haga las maletas y se vaya a la MLS ahora, aunque creo que ese sería su deseo”, mencionó en un vídeo difundido por DAZN.

“El ‘timing’ no es el adecuado porque todavía tiene muchas cosas que hacer esta temporada en el Atlético”, concluyó un Umtiti que el próximo martes 3 de marzo estará en el Camp Nou con el citado medio para comentar la vuelta de la semifinal copera entre el Barça y el Atlético de Madrid.