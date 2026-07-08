Última hora sobre el futuro de Julián Álvarez: "Están pasando cosas"

El futuro de Julián Álvarez sigue dando mucho de qué hablar. Aunque el delantero argentino está centrado en el Mundial, el interés del FC Barcelona no ha desaparecido y todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas para saber qué ocurre.

Tras la remontada de Argentina, en 'El Chiringuito' destacaron la actitud del jugador, que se dejó ver mucho más sonriente. José Álvarez insinuó que ese cambio podría no ser casual y aseguró que, mientras el futbolista está concentrado en el torneo, los contactos entre Barça y Atlético siguen produciéndose: "Hay gente importante del Barça en Estados Unidos y hay gente importante del Barça que está hablando con gente importante del Atlético. Hay cosas que están pasando y que se van a desencadenar después del Mundial".

Jota Jordi fue incluso un paso más allá y dejó caer que el delantero tiene muy claro cuál quiere que sea su futuro: "Julián está más contento, y más que lo va a estar. Hasta aquí puedo leer, pero está más contento que hace una semana. Va a haber retratados. La cosa está siguiendo su curso pensado y estudiado".

El colaborador también lanzó un mensaje y dejó entrever que la llegada de otro delantero podría facilitar su salida: "La pregunta que haría a los que tienen información del Atlético de Madrid es que cómo va el fichaje del 9. Cuando el club fiche a un 9, Julián será un problema en el equipo".

Pipi Estrada explicó que Diego Simeone había mantenido una conversación con el futbolista argentino. Según la información, el técnico trasladó al club buenas sensaciones sobre el estado del delantero: "La información que tengo y lo que le han comunicado al Atlético es que El Cholo ha hablado con el club porque ha tenido una conversación con Julián y con Cuti Romero. Esta conversación me la han resumido en tres palabras: animado, calmado y reflexivo".

Sin embargo, Jota Jordi no compartió esa versión y aseguró conocer exactamente qué ocurrió entre Simeone y el futbolista: "Reflexivo no está porque ya ha hecho todas las reflexiones que tenía que hacer. Tiene todo muy claro, aunque es verdad que está más calmado y animado".

Según explicó, la conversación entre ambos apenas duró unos segundos y no tuvo nada que ver con el mercado de fichajes: "Simeone y Julián hablaron 10 segundos totalmente a solas. El Cholo se lo llevó a un lado y solo hablaron del tobillo del jugador. La única pregunta que le hizo el entrenador es: '¿Cómo está tu tobillo?'".

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Jota Jordi insistió en que no hubo ninguna conversación sobre el futuro del delantero, a pesar de lo que se había comentado en las últimas horas: "Simeone dijo que había hablado con él de muchas cosas, y no es verdad. Solamente le preguntó 10 segundos por su tobillo".