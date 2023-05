Trippier, sobre Simeone: "Es como si se tomase cinco Red Bull antes de cada partido"

El zaguero inglés y excolchonero cree que el Cholo nunca podría triunfar en la Premier por la barrera del idioma "Simeone no creo que pudiera entrenar nunca en Inglaterra porque cuando habla en el vestuario, antes de un partido, es muy apasionado", dijo

Kieran Trippier sigue teniendo muy presente su etapa en el Atlético de Madrid y en especial a la figura de su técnico, Diego Pablo Simeone.

Así, el lateral diestro inglés, ahora en las filas del Newcastle United, valoró así la figura del Cholo: "En él no hay nada de maquillaje. Es como si se tomase cinco Red Bull antes de cada partido".

En declaraciones al podcast 'High Performance' Trippier habló sobre las razones que le llevan a creer que el técnico de los colchoneros no triunfaría en la Premier.

"Es diferente, ciertamente es diferente, y en todo lo que hace. La manera en la le ves en la banda durante un encuentro es igual que en los entrenamientos, ahí no hay ningún tipo de maquillaje. Así es como es él. Antes de cada partido, le ves durante 40 minutos yendo de arriba a abajo por el pasillo mirando al suelo, los 40 minutos. No sé en qué pensará. Es como si se tomara cinco Red Bull antes del partido. No puede tomarse el sexto", dijo el zaguero.

"Como entrenador es increíble", señaló Trippier. "Conmigo se comunicaba más a través del lenguaje corporal. En ciertos momentos del entrenamiento, si yo no hacía algo de la manera correcta, Simeone me lo hacía saber por su lenguaje corporal y me gritaba en castellano. Entonces yo sabía que había hecho algo mal".

Esa es la razón que lleva al lateral diestro a pensar que Simeone no triunfaría en la Premier League: "No creo que pudiera entrenar nunca en Inglaterra porque cuando habla en el vestuario, antes de un partido, es muy apasionado, con mucha emoción en sus palabras. Es como si estuvieras listo para ir a la guerra por él, da igual contra quién juegues. Contra el Cádiz, contra el Levante, contra el Barcelona... Es su mentalidad".

"Por eso se sentiría frustrado como entrenador en Inglaterra, porque no podría transmitir su mensaje a ciertos jugadores. Es muy emotivo pero no habla un inglés fluido, así que la manera en la que habla, en la que quiere transmitir el mensaje a todo el mundo, no sería capaz de hacerlo igual que lo hace en castellano. Y como jugador, tú sientes esa emoción", indicó.

El internacional de los 'Three Lions' recordó sobre su exentrenador que "incluso en los entrenamientos tú sabes lo que quiere en cada momento. Y aunque yo no sea capaz de hablar bien en castellano, por su lenguaje corporal, por sus pequeños movimientos de brazos, sus gestos, sabes lo que quiere. Él es muy bueno y fue un gran aprendizaje para mí estar bajo sus órdenes".