Tremenda rajada de Simeone: "Nos perjudicó contra el PSG y hoy revisó para no cobrar el penal"

El Atlético de Madrid ha sido la primera gran sorpresa de este Mundial de Clubes. Los colchoneros han quedado eliminados tras sumar seis de los nueve puntos totales, pero su mala diferencia de goles los ha dejado fuera.

Simeone se mostró orgulloso del carácter que mostró su equipo sobre el césped ante Botafogo, pero rajó sobre el arbitraje que no señaló un penalti polémico sobre Julián Álvarez por un forcejeo anterior de Sorloth.

"La frustración de no haber podido pasar. Hacer 6 puntos no era malo pero nos terminó condenando el partido del Paris, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó. En el partido de hoy tuvimos opciones para adelantarnos, el penal que revisaron una jugada anterior para no cobrar el penalti que fue. Tenemos claro lo que debemos mejorar y todo esto nos ayuda para poder mejorar", analizó el argentino.

Sobre la jugada polémica del encuentro, el técnico rojiblanco no quiso entrar: “No me voy a detener en ese episodio. Si no que felicitar al rival, que trabajó muy bien, con honestidad, con valentía, que defendió como hay que defender. Cuando uno defiende bien y ataca como se debe, tiene mucho ganado”.

A pesar de sumar seis puntos, los mismos que PSG y Botafogo, los colchoneros se quedarán fuera de la siguiente ronda del Mundial de Clubes. Una decepción evidente para Simeone, aunque reconoció el trabajo de los suyos: “Orgulloso del trabajo de los chicos, dimos absolutamente todo lo que tuvimos. Pero, tristemente, nos quedamos fuera”.