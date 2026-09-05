El trabajo de Mateu Alemany hace subir de valor al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha vivido un mercado de fichajes muy intenso al haber tenido que convivir con algunas carpetas de difícil solución, tanto en el caso de las llegadas como de las potenciales salidas, muy marcadas por el culebrón de Julián Álvarez y el fuerte interés del FC Barcelona.

No obstante, independientemente de las operaciones llevadas a cabo, un aspecto concreto hace destacar y valorar el trabajo realizado por el director de fútbol profesional del Atlético de Madrid, Mateu Alemany. Tras una ventana de traspasos intensa en la que los colchoneros han cerrado cinco incorporaciones y firmado hasta 11 bajas, el valor de mercado de los futbolistas a disposición del 'Cholo' Simeone ha subido, según 'Transfermarkt'.

Un aumento de valor cercano a los 70 millones de euros

En el presente verano, el Atlético de Madrid se ha desprendido de piezas que sumaban un valor de mercado total de 112,60 millones de euros, entre las salidas de Antoine Griezmann, quien se marchó libre a Orlando City; Julio Díaz, traspasado al Sevilla por un millón de euros; Nahuel Molina, vendido a la Roma a cambio de un pago de 13 millones; Thiago Almada, el cual ha regresado a River Plate después de que 'los millonarios' pagaran 20 'kilos'; Matteo Ruggeri, vendido al Aston Villa por 25 millones; Nico González, el cual terminó su cesión en el Metropolitano, y Thomas Lemar, José María Giménez, Clément Lenglet, Horatiu Moldovan y Carlos Martín, que han abandonado el club madrileño en calidad de cedidos a otros clubes.

Lenglet celebra a rabiar su golazo con el Benfica / SLB

Eso sí, pese a todas estas pérdidas, con solo cinco fichajes, Mateu Alemany ha conseguido elevar el valor de la plantilla rojiblanca, lo que significa que las nuevas piezas mejoran sustancialmente el equipo. De hecho, tres de los cinco jugadores más valiosos han llegado el último año: Cristian 'el Cuti' Romero, Morten Hjulmand y Ademola Lookman, el cual llegó en enero.

Más allá de este dato, los fichajes de este verano han supuesto un aumento del valor de la plantilla de 180,80 millones de euros. Logrado gracias a las llegadas de Jonathan David en calidad de cedido procedente de la Juventus, Alejandro Grimaldo, incorporado del Leverkusen por 15 'kilos'; Kang-in Lee, fichado del PSG por 35 millones, y los ya mencionados 'Cuti' Romero y Morten Hjulmand, comprados al Tottenham por 35 'kilos' y al Sporting CP por 40, respectivamente.