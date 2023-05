Torres, sobre el incidente con Arbeloa: "Creo que fue un error entrar en provocaciones continuas"

Ambos técnicos se enzarzaron en el campo en el enfrentamiento entre los juveniles de Madrid y Atlético El histórico delantero rojiblanco admite su error pero justifica que "a los suyos los va a defender siempre"

Nuevo episodio en la 'pelea' entre Fernando Torres y Álvaro Arbeloa. El delantero histórico del Atlético de Madrid, ahora entrenador del juvenil, ha hablado para los medios del club sobre el incidente que tuvo con Álvaro Arbeloa en el partido de vuelta de cuartos de la Copa de Campeones.

En el partido, Torres se enzarzó con Arbeloa y con la afición blanca en pleno encuentro. El Atlético había conseguido igualar el 0-2 que el equipo blanco tenía de ventaja en el tiempo reglamentario, pero en la prórroga cayeron cuando el Madrid empató a dos y 'pasó' la eliminatoria.

En el gol del empate a dos en el tiempo extra, el entrenador del Juvenil rojiblanco protestó aireadamente por el tanto del empate. Esto, supuso que el árbitro decidiera expulsarlo y al mismo tiempo, que el técnico se encarara con Arbeloa por según él, "continuas provocaciones" del exlateral blanco.

Aún así, Torres ha confesado que "no se reconoce al ver las imágenes y no le gusta lo que ve". "Creo que no es mi manera habitual de actuar y reconozco que me equivoqué en muchas cosas", añadió. Sin embargo, no se quedó callado y dejó un 'recado' para el técnico madridista.

"Creo que fue un error entrar en esas provocaciones continuas que veníamos teniendo desde partidos atrás", reconoció enfatizando en las acciones provocativas de Arbeloa. Además, acabó justificando su enfado: "Lo que tengo claro es que yo a los míos los voy a defender siempre, siempre. Contra todo y contra todos", finalizó.