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Toni Freixa se mofa del Atlético de Madrid: "Se os ha olvidado contarnos..."
El colaborador de 'La Posesión' y 'El Chiringuito' compartió varios mensajes en X tras la derrota del conjunto del Cholo Simeone en la final de la Copa del Rey
Los dos equipos llegaban en un gran momento de forma, pero solo uno podía alzarse con la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja. Y lo hizo el menos favorito: la Real Sociedad, quien consiguió sobreponerse al conjunto del Cholo Simeone en la tanda de penaltis, en una final frenética que tuvo de todo. Sin embargo, el gran nombre propio fue Unai Marrero, quien detuvo los dos primeros lanzamientos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.
El equipo de Simeone volvió a quedarse a las puertas de levantar un título, una nueva decepción para el currículum del entrenador argentino. Sin embargo, puede quitarse la espina de La Cartuja en la Champions League, donde se enfrentará en semifinales al Arsenal en busca de un billete a la final.
A pesar de que el Atlético de Madrid llegaba con la moral por las nubes tras eliminar al FC Barcelona en la Champions League, el conjunto rojiblanco fue incapaz de imponerse a la Real Sociedad. De hecho, el equipo siempre fue a remolque en el marcador.
Después de pasar a las semifinales, el CM del Atlético de Madrid se burló del Barça con varias publicaciones ventajistas. Una de ellas fue el comentario: "Nos encanta oler el césped recién cortado por la mañana", en referencia a las quejas que tuvo Hansi Flick en la previa del encuentro.
Toni Freixa no perdonó la oportunidad de burlarse del Atlético de Madrid
Por esta razón, Toni Freixa, colaborador de 'La Posesión' y 'El Chiringuito', no perdonó la oportunidad de burlarse del Atlético de Madrid después de caer en la tanda de penaltis.
El tertuliano de 'La Posesión', programa presentado por David Bernabéu, compartió varios mensajes en X. El primero de ellos fue: "Contra 11 cuesta más". En referencia, que el conjunto rojiblanco no jugó contra diez, algo que sí pasó en los dos partidos ante el Barça en Champions.
También, Freixa felicitó a la Real Sociedad en la red social de Elon Musk: "¡AÚPA REAL! ¡Felicidades Campeona @RealSociedad!".
Ya en completo éxtasis, el colaborador de 'El Chiringuito' recuperó un tuit del Atlético que decía "buenos días. Hoy el Club Atlético de Madrid juega la final de Copa del Rey", a lo que contestó: "Se os ha olvidado contarnos a qué huele el césped del Estadio de la Cartuja".
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