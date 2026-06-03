Roncero se cambia de bando y alaba al Atlético de Madrid: “Me pareció una genialidad"

Tomás Roncero protagonizó uno de los momentos más llamativos de la tertulia al confesar que por primera vez en su vida había dado retuit a un mensaje del Atlético de Madrid.

El motivo: la serie de publicaciones del club rojiblanco burlándose del interés del Barça por Julián Álvarez.

Roncero no se contuvo: "Me pareció una GENIALIDAD, es la primera vez que le doy RT a un tuit del Atleti", afirmó, dejando boquiabiertos a sus compañeros.

El community manager del Atlético publicó varios tuits irónicos asegurando que ellos también estaban interesados en Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, a cambio de entradas para Bad Bunny, bolsas de pipas o suscripciones al ABC.

Para Roncero, aquello fue "humor inteligente y bien tirado".

El Barça y sus nuevas enemistades

En su análisis, Roncero aseguró que el Barça ha pasado de tener una rivalidad casi exclusiva con el Real Madrid a acumular tensiones con otros clubes españoles.

Según él, equipos como el Athletic Club y Atlético de Madrid han dejado de ser "amigos" del Barça para convertirse en enemigos.

El motivo no es nada más importante ni relevante que los intentos del club azulgrana por fichar a jugadores clave de estos equipos, como Nico Williams en temporadas anteriores o Julián Álvarez en la actualidad.

La réplica de Pedrerol y Jota Jordi

Tras el monólogo, Josep Pedrerol y Jota Jordi no tardaron en llevarle la contraria.

Ambos coincidieron en que era muy revelador que un madridista tan reconocido se sintiera representado por un tuit del Atlético de Madrid cuyo objetivo era ridiculizar al Barça y que el Barça tenía todo el derecho de querer fichar a un jugador de un equipo rival.

Para ellos, el entusiasmo de Roncero no demostraba afinidad con el Atleti, sino un deseo evidente de ver al Barça en el centro de la burla pública.