THE FORUM, impulsado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital, desvela la agenda de su primera edición en Madrid

THE FORUM, el encuentro empresarial de alto nivel impulsado por el Atlético de Madrid junto a Apollo Sports Capital, ha dado a conocer la agenda oficial de su primera edición, que se celebrará el próximo 23 de abril en el Riyadh Air Metropolitano. Una jornada diseñada para abordar los grandes retos y oportunidades del ecosistema global del deporte, el ocio y el entretenimiento, a través de una experiencia que combinará conocimiento, networking y propuestas diferenciales.

El evento arrancará con la bienvenida a cargo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dando paso a un programa estructurado por bloques temáticos que reflejan la transformación de estas industrias.

Una mañana centrada en el fútbol y la expansión global de marcas

La jornada comenzará con el bloque Football Business Industry, en el que Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, ofrecerá una visión introductoria sobre el futuro del sector, antes de dar paso a una mesa redonda que reunirá a algunos de los principales actores del fútbol internacional, como Nasser Al-Khelaïfi, Ferran Soriano o Jorge Más, para abordar cómo es la gestión de los grandes clubes a nivel global.

A continuación, la jornada dará paso a Investment Funds in Sports, un espacio donde se analizará el papel de los fondos de inversión en la evolución del deporte y su impacto en la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Tras una pausa para el networking, THE FORUM continuará con el bloque Spanish Brands Become Global, que contará con intervenciones de representantes de LALIGA y la RFEF como Javier Tebas y Rafael Louzán. Posteriormente, empresas españolas de referencia compartirán su experiencia en el proceso de internacionalización y crecimiento.

La mañana se completará con un almuerzo de networking, concebido como un espacio para fomentar conexiones estratégicas entre los asistentes.

Las claves de la tarde: inversión, innovación y grandes alianzas

La programación de la tarde comenzará dando paso a cuatro grandes referentes del fútbol: David Villa, Jorge Mendez, Luis Figo y Sonia Bermúdez, en una segunda parte de Football Business Industry.

Tras esta mesa redonda, la programación de la tarde se articulará en torno a tres grandes bloques. El primero, Leading Brands, abordará cómo la innovación y el engagement con los aficionados están redefiniendo la experiencia deportiva, con la participación de grandes compañías globales y figuras icónicas como Fernando Torres. Por su parte, en Global Brands se explorará la colaboración entre marcas internacionales y el deporte como plataforma estratégica de crecimiento.

Finalmente, tras otra breve pausa, Global Sports Properties pondrá el foco en cómo la creatividad, la tecnología y los nuevos formatos están impulsando el desarrollo del sector, en un recorrido que se completará con nuevos espacios de networking orientados a fomentar conexiones de valor entre los asistentes.

Una conversación exclusiva

En el tramo final del evento, THE FORUM acogerá el bloque Entertainment, centrado en el papel del entretenimiento en la transformación de la industria deportiva, antes de dar paso a uno de los momentos más destacados de la jornada, UEFA Unplugged, “Exclusive Talk with”, una conversación exclusiva con el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.

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La jornada concluirá con un espacio de afterwork en la terraza exterior del estadio, diseñado para seguir generando conexiones en un entorno distendido, y culminará con “The dinner experience”, una experiencia gastronómica única diseñada por el chef Dabiz Muñoz, que pondrá el broche final a una jornada concebida para inspirar a los líderes del presente y del futuro.