El test más surrealista de Álex Baena: "Soy muy de tatuarme los títulos que gano"

Álex Baena es, sin duda, el fichaje más ilusionante del Atlético de Madrid hasta el momento. El exjugador del Villarreal aterriza en el Metropolitano para brillar a las órdenes de Diego Simeone y, pese a que todavía no se ha producido su vuelta al trabajo, el de Roquetas de Mar ya se ha sometido a su primer 'test'.

Y no ha sido un test cualquiera, sino una serie de preguntas que el club rojiblanco ha decido presentarle para conocer más a fondo la nueva incorporación del Atlético de Madrid. Baena, en su cuestionario más surrealista, desveló su comida favorita, su próximo tatuaje, su cantante favorito o su talento oculto:

¿Nombre completo? Alejandro Baena Rodríguez.

¿Cómo prefieres que te llamemos? Álex.

¿Talento secreto? Vamos a decir, ahora que juego un poco, el golf.

¿Comida española favorita? Lentejas.

¿Cocinas? No mucho.

¿Primer tatuaje? Este, por mi madre.

¿Siguiente tatuaje? Por la pierna y soy mucho de hacerme los títulos que gano. Ojalá sea con el Atleti.

¿Canción favorita del último disco de Bad Bunny? El baile inolvidable.

¿Sabes que va a venir aquí? Tengo entrada para ir a verlo.

¿Otros grupos? Me gusta mucho El Canto del Loco y Dani Martín.

¿Sabes que es muy del Atleti? Lo sé.

¿Qué serie estás viendo ahora mismo? Vis a Vis.

¿Tu serie favorita es esta? No, Prison Break, muy buena.

¿Qué otro deporte te gusta ver? El tenis, me gusta mucho.

¿Quién es tu jugador favorito? Siempre ha sido Rafa y ahora, Carlos.

¿Además del fútbol, qué otro deporte te gusta hacer? Golf, tenis o pádel.

¿El peor consejo que te han dado? La verdad es que he tenido suerte y siempre que me han dado consejos han sido buenos y que me han servido.

¿El mejor consejo que te han dado? Que disfrute, que sonría y que sea feliz.