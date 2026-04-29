¡Susto con Julián! Se retira tras un golpe en el tobillo

La previa del Atlético de Madrid-Arsenal estuvo marcada de nuevo por un protagonista recurrente: Julián Álvarez. Ríos de tinta se han escrito sobre el argentino y una posible salida a final de temporada, con el Barcelona tanteando la posibilidad de su fichaje.

Desde el Metropolitano, la respuesta siempre es la misma: "Julián no está en venta". Enrique Cerezo volvió a hacer hincapié después de la protocolaria comida entre las directivas, destacando como "un tema hiriente" los constantes rumores en torno al delantero colchonero, que firmó unas semifinales en las que dio una de cal, pero muchísimas de arena (con gol incluido) hasta ser sustituido fundido físicamente y con un golpe en el tobillo.

Ajeno a las especulaciones, la Araña protagonizó un arranque de partido digno de una gran estrella, echándose el equipo a la espalda y ejerciendo como líder ofensivo del conjunto rojiblanco. Quiso avisar ya en los primeros 60 segundos con un disparo taponado por la defensa, pero el peligro real llegó antes del cuarto de hora.

Julián Álvarez se topó con David Raya en un latigazo desde la media luna del área ajustadísimo al palo derecho. La estirada del internacional español evitó lo que hubiese sido el 1-0 en un golpeo tremendo de diestra del '19', al que poco le importó que le encimaran hasta dos defensores 'gunners'.

Error, contragolpe y gol en contra

Con Griezmann algo desaparecido y con Giuliano muy atento al trabajo defensivo, era el argentino quien oxigenaba el juego rojiblanco bajando a recibir constantemente, pidiendo el balón en cada acción ofensiva y solicitando ayuda en la presión. Pero ese ímpetu se fue frenando con el paso de los minutos y un remate de cabeza alto en un centro lateral fue lo último de Julián antes de un error garrafal que supuso el mazazo del Arsenal.

Porque el gol de penalti de Gyökeres nace de una entrega nefasta de la Araña, que la regaló en campo propio en una dejada de espaldas de cabeza, originando la transición del Arsenal que terminó en falta de Hancko sobre el sueco dentro del área.

Reacción, solución.. y alarma

Pero Julián es un delantero de muchos quilates. Y tras el descanso volvió a demostrar por qué gigantes europeos como el Barça le siguen la pista tan de cerca. Primero lo intentó en una falta directa al lateral de la red que el Metropolitano cantó como gol. Y luego asumió la responsabilidad de un penalti a favor para redimirse del error en la primera mitad y batir a David Raya con un lanzamiento con el que le sacó las telarañas a la escuadra de la portería 'gunner'.

Tal fue el esfuerzo físico que Julián llegó fundido a los minutos finales hasta el punto de ser sustituido. Quiso aguantar Simeone, pero la Araña recibió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo (incluso también en la rodilla tras caerle encima Eberechi Eze) que fue la gota que colmó el vaso.

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Él mismo se echó al suelo y solicitó el cambio, dando por concluido un auténtico partidazo que solo quedó empañado por su error en el 0-1. Deberá estar pendiente Simeone del alcance de la lesión de su gran estrella, aunque tanto el técnico rojiblanco como Mateu Alemany se mostraron optimistas en declaraciones tras el partido.