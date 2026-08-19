ATLÉTICO DE MADRID
Las surrealistas espinilleras de Marcos Llorente sacuden su debut en Liga
El centrocampista del Atlético vuelve a encender la polémica tras mostrar una protección personalizada con dibujos de vino, sol y el lema "sol, carne y vino"
Marcos Llorente regresó a la competición liguera envuelto en un inesperado foco mediático. Horas antes del partido, el jugador del Atlético de Madrid publicó en sus redes una fotografía prematch en la que enseñaba sus nuevas espinilleras personalizadas.
Lo que parecía un simple gesto rutinario se convirtió rápidamente en un fenómeno viral que captó la atención de aficionados, analistas y medios deportivos.
Un diseño inesperado que mezcla vino, sol y un lema provocador
Las espinilleras presentan un fondo azul intenso sobre el que destacan tres elementos dibujados: una copa de vino, una botella y un sol amarillo. Bajo estas ilustraciones aparece escrito, en letras grandes y perfectamente visibles, el lema "sol, carne y vino".
En un deporte donde muchos jugadores optan por fotografías familiares, mensajes motivacionales o símbolos religiosos, la elección de Llorente ha generado interpretaciones de todo tipo.
El regreso de Llorente a la Liga debía centrarse en su rendimiento sobre el césped, pero las espinilleras han eclipsado su debut.
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