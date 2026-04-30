TELEVISIÓN
¡Surrealista! Un aficionado del Atlético de Madrid con un cuchillo para preparar varios bocadillos durante el descanso
Las cámaras de Movistar+ captaron un momento único en las semifinales de la Champions League entre el conjunto del Cholo Simeone y el Arsenal
El Atlético de Madrid dejó desaprovechar una oportunidad única en el Riyadh Air Metropolitano al empatar contra el Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, en la ida de las semifinales de la Champions League. El equipo del Cholo Simeone viajará a Londres en busca de un billete a la final de la competición europea, que se jugará el 30 de mayo en Budapest.
Una de las imágenes del partido llegó en el descanso, cuando los jugadores colchoneros se dirigían a los vestuarios en busca de una dosis de energía con la que intentar darle la vuelta al resultado.
Y lo consiguieron en parte, ya que el Atlético de Madrid empató gracias a un gol de Julián Álvarez desde los once metros y dispuso de varias ocasiones claras para marcar el segundo, aunque no estuvo acertado de cara a portería.
Las cámaras de Movistar+ captaron a un aficionado rojiblanco que se encontraba preparando varios bocadillos durante el entretiempo. Lo más llamativo es que llevaba un cuchillo, algo totalmente prohibido en los estadios.
No es la primera vez que este mismo seguidor es grabado en esta situación, ya que en el partido contra el Tottenham en los octavos de final de la Champions League hizo lo mismo. Para él, su bocadillo de jamón es sagrado en cada encuentro.
Las redes alucinan con el aficionado del Atlético de Madrid
El momento del aficionado del Atlético de Madrid preparando varios bocadillos no está pasando desapercibida en redes sociales, concretamente en X, antes conocido como Twitter.
Un usuario de la red social de Elon Musk expresó: "Déjalo en paz, está haciendo su trabajo, es su pan de cada día". Otro apuntó: "El único punto destacado del partido". En cambio, un usuario señaló: "No quiere perderse la acción, trajo comida al restaurante".
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