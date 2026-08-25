La superventa del Arsenal que puede ser la llave definitiva para fichar a Julián Álvarez

El Arsenal puede haber encontrado la llave para fichar a Julián Álvarez, que atraviesa unos momentos muy complicados en el Atlético de Madrid. La postura del jugador está clara desde el Mundial: quiere irse, y en su cabeza solo estaba el Barça. Sin embargo, su club está enrocado en su postura de que no lo venderá al club catalán bajo ninguna circunstancia.

Visto el recibimiento que le dio el Metropolitano ante el Villarreal, el jugador argentino, que de poder jugar para Hansi Flick no habría querido ni oír hablar del Arsenal, ahora podría aceptar la propuesta 'gunner' para seguir jugando en un proyecto deportivo de primer nivel.

Julián Álvarez pasó una mala tarde ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press

Lo que al principio podía parecer una simple solución de urgencia ahora podría convertirse en un convencimiento real de jugar para Mikel Arteta, una condición importantísima para el entrenador español, según recoge 'The Mirror', para lanzarse definitivamente a por él.

Sea como fuere, la operación sería monumental. En Londres estarían dispuestos a desembolsar hasta 150 millones de euros y, aunque el Arsenal va bien a nivel económico, necesita un 'empujón' que puede llegar de la mano de Gabriel Martinelli.

Gabrielli Martinelli clasificó a Brasil para los octavos de final / EFE

El atacante brasileño fue durante años una pieza fundamental para Mikel Arteta, pero ha ido perdiendo protagonismo y estatus en el grupo. Su compromiso y trabajo son intachables, pero ya no es ese futbolista 'intocable' de hace unas temporadas. Por ello, el Arsenal vería con buenos ojos abrirle la puerta de salida y, en el caso de decidirse, lanzarse a por Julián sin comprometerse a nivel económico.

70 jugosos millones de euros

En el Emirates son conscientes de que Martinelli tiene mucho cartel, pero ninguno de los equipos que han preguntado por su situación puede igualar las condiciones que pone sobre la mesa el Al Hilal de Arabia Saudí. Según ha informado Fabrizio Romano, están dispuestos a abonar entre 65 y 70 millones de euros por el brasileño.

Martinelli no perdonó frente al Atlético / EFE

Las últimas decisiones de Arteta han alimentado todavía más las dudas sobre su futuro. El técnico vasco lo dejó fuera de la Community Shield apelando a “decisiones técnicas” y cada vez está más cerca de marcharse a Oriente Medio.

Martinelli llegó al Arsenal con apenas 17 años, procedente del Ituano, y fue creciendo hasta convertirse en uno de los atacantes más reconocibles del proyecto de Arteta. Ahora, con su contrato cerca de expirar (finaliza en 2027) y sin una renovación a la vista, lo más probable es que se acabe convirtiendo en la llave económica que acerque a Julián a Londres.