ATLÉTICO DE MADRID
¡Sorloth, roto! Otro obstáculo para la salida de Julián
El ariete noruego sufre una "contractura muscular" y estará aproximadamente un mes alejado de los terrenos de juego
Malas noticias las que llegan desde la capital: Alexander Sorloth estará aproximadamente un mes lejos de los terrenos de juego debido a una "contractura muscular". El delantero noruego "se ejercitará en sesiones individualizadas y su evolución marcará el regreso con el grupo", tal y como comunicó esta mañana el Atlético de Madrid.
Se estima que el ariete esté entre cuatro y cinco semanas de baja, un contratiempo que supone un nuevo obstáculo para la salida de Julián Álvarez, objetivo culé. Por tanto, el noruego se perderá el inicio de Liga y deja a Diego Pablo Simeone sin opciones en ataque, especialmente porque la 'Araña' cuenta con poco margen de preparación de cara al debut frente al Málaga.
Sorloth había sido uno de los nombres propios del mercado colchonero, tuvo que retirarse la semana pasada de una de las sesiones de entrenamiento y, desde entonces, no había saltado al césped con el resto de mundialistas que no viajaron a Corea.
Su lesión no solo complica —más si cabe— la salida de Julián Álvarez rumbo al Barcelona, sino que también pone en riesgo su posible traspaso y deja en serios aprietos a Simeone, que tendrá que encomendarse a Ademola Lookman para liderar el ataque rojiblanco. Otros futbolistas como Giuliano, Baena y el recién llegado Kang-in Lee también deben asumir protagonismo en los últimos metros.
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