Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BardghjiJulián ÁlvarezFerran TorresRodriCuándo juega JódarMercado FichajesDeportivo - Real MadridPrograma Europeo Atletismo hoyMedallero Europeo AtletismoEuropeo de natación 2026 hoyPSG - Aston VillaIker RodríguezMourinhoLaLiga EA SportsFuneral Jorge MessiLaporteLamine YamalMercado de fichajesBarcelona GamperEdurne PasabánVanesa LorenzoGonzalo BernardosAbuela Ferran TorresDorian YatesCañizaresJoan PradellsCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin

ATLÉTICO DE MADRID

¡Sorloth, roto! Otro obstáculo para la salida de Julián

El ariete noruego sufre una "contractura muscular" y estará aproximadamente un mes alejado de los terrenos de juego

Atlético de Madrid - Brujas | El 'hat-trick' de Sorloth

Atlético de Madrid - Brujas | El 'hat-trick' de Sorloth

Champions

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Malas noticias las que llegan desde la capital: Alexander Sorloth estará aproximadamente un mes lejos de los terrenos de juego debido a una "contractura muscular". El delantero noruego "se ejercitará en sesiones individualizadas y su evolución marcará el regreso con el grupo", tal y como comunicó esta mañana el Atlético de Madrid.

Se estima que el ariete esté entre cuatro y cinco semanas de baja, un contratiempo que supone un nuevo obstáculo para la salida de Julián Álvarez, objetivo culé. Por tanto, el noruego se perderá el inicio de Liga y deja a Diego Pablo Simeone sin opciones en ataque, especialmente porque la 'Araña' cuenta con poco margen de preparación de cara al debut frente al Málaga.

Sorloth había sido uno de los nombres propios del mercado colchonero, tuvo que retirarse la semana pasada de una de las sesiones de entrenamiento y, desde entonces, no había saltado al césped con el resto de mundialistas que no viajaron a Corea.

Noticias relacionadas

Su lesión no solo complica —más si cabe— la salida de Julián Álvarez rumbo al Barcelona, sino que también pone en riesgo su posible traspaso y deja en serios aprietos a Simeone, que tendrá que encomendarse a Ademola Lookman para liderar el ataque rojiblanco. Otros futbolistas como Giuliano, Baena y el recién llegado Kang-in Lee también deben asumir protagonismo en los últimos metros.

TEMAS

Añádenos en Google