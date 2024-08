Sorloth: "Quería marcar goles para fichar por el Atlético"

Tras la presentación de Robin Le Normand, este jueves ha sido el turno de la de Sorloth. El delantero ha sido presentado como nuevo jugador rojiblanco acompañado del presidente Enrique Cerezo. El delantero se ha mostrado muy ambicioso e ilusionado de cara esta temporada. Su debut como nuevo jugador colchonero será el próximo lunes 19 en La Cerámica ante el Villarreal.

El noruego, durante el acto de bienvenida, ha reconocido que uno de los grandes alicientes por los que ha firmado por el Atlético de Madrid es Simeone: "Hablé con el míster un par de veces antes de venir y únicamente podía decir cosas buenas, tenía muchas ganas de estar en el club." Sorloth explica que para él es un sueño jugar en el conjunto rojiblanco y que siempre había deseado jugar en Madrid: "El Atlético es uno de los mejores equipos del mundo. Le dije a mi agente y mi familia antes de venir a España que esperaba marcar suficientes goles para poder jugar en el Atlético. Siempre soñé con jugar en el Atlético y cuando se abrió la puerta no me lo pensé dos veces", afirma.

"No fue el final soñado..."

Sorloth llega al Metropolitano tras una estratosférica temporada. El jugador es consciente de las expectativas que ha generado su fichaje, pero no se ha puesto ninguna meta en cuanto a goles: "No me he puesto un objetivo para marcar goles, lo primero es ayudar al equipo y después ya vendrán los goles y asistencias". Precisamente, sobre los goles, recuerda que estuvo a un paso de ser el pichichi de LaLiga y que no fue fácil para él quedar en el segundo puesto: "Estuve muy cerca, me ganaron en la última jornada, hubo lesiones y no fue el final soñado de la temporada, pero es borrón y cuenta nueva, lo importante es ayudar al equipo".

El Metropolitano, un estadio especial

El Metropolitano no solo es actualmente su nueva casa. Fue el estadio en el que marcó su primer gol en LaLiga. El noruego ha valorado positivamente el estadio y a la parroquia rojiblanca: "Tengo muy buenos momentos en este estadio, marqué mi primer gol en LaLiga, me encantó el ambiente. Es un estadio perfecto para jugar, los aficionados hacen mucho ruido y apoyan mucho. No pude esperar para jugar en este estadio", explica.

Por último, ha querido mandar un mensaje a su nueva afición: "Me siento muy bien, estoy supercontento con este momento de mi carrera y espero vivir muchos buenos momentos en este estadio con la afición. Gracias a todos y espero vivir buenos momentos", concluye Sorloth.