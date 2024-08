Sorloth ya hace olvidar a Morata

Llegar y besar el santo. Así se puede definir el debut como jugador rojiblanco de Alexander Sorloth. El noruego tan solo necesitó siete minutos de encuentro en el amistoso ante el Kitchee SC para enseñar su carta de presentación, tanto a los aficionados colchoneros, como a Simeone.

Los grandes focos en la actualidad colchonera están puestos en Julián Álvarez. La operación del que sería uno de los fichajes de la temporada está a un paso de concretarse. El jugador del Manchester City era uno de los grandes deseos de Simeone y todo apunta a que se llevará a cabo. De esta manera, el técnico argentino contará en sus filas con dos auténticos 'killers'.

Mientras las portadas las llena Julián Álvarez, el delantero noruego ya 'factura' como colchonero. En el amistoso que realizó el Atlético ante el Kitchee SC, Sorloth ya mostró a su nueva afición a qué clase de delantero han fichado. En el minuto 7 de encuentro, con su zurda, remató a placer un centro de Joao Félix. Casi fue el primer balón que tocó el delantero, pero no dudo y, como suele ser común en él, no falló de cara a puerta. Además, el ya ex del Villarreal tardó tan solo un minuto después en volver a batir al guardameta rival. Tras un error del propio portero y de la defensa del cuadro de Hong Kong, Sorloth mostró su calidad con una gran vaselina para poner el 0-2 en el marcador.

Tras finalizar el encuentro, Sorloth se mostró feliz por marcar en su debut como jugador rojiblanco: "Ha sido un arranque perfecto marcando tan pronto. Al principio siempre hay nervios. En el primer partido quieres marcar cuanto antes, y marqué dos, así que estoy contento", explicó.

EXPECTATIVAS ALTAS

Las expectativas con Sorloth son altas. El fichaje no es un experimento de la dirección deportiva y ya mostró la pasada temporada en el Villarreal su facilidad por hacer goles. El nuevo delantero del Atlético de Madrid fue el segundo máximo goleador de LaLiga, tras convertir un total de 23 goles en la competición doméstica con el Villlarreal.

Simeone, en rueda de prensa una vez terminó el partido, catalogó su fichaje como el recambio perfecto de Morata: "Sus características son bastante similares a las de Álvaro, un delantero de área, de finalización y queremos ayudarlo de la misma manera que hicimos con él para que sea una referencia del ataque con sus muchos goles de la temporada pasada".

Su próximo reto como rojiblanco será ante la Juventus. Un rival de mayor categoría para demostrar a su nueva afición que los 32 millones que ha pagado el club por él están bien invertidos.