Sorloth y Cardoso, bajas para la Simeone

Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, es baja de última hora para el partido de este jueves contra el Betis, en los cuartos de final de la Copa del Rey, a causa de “una lesión muscular de bajo grado” sufrida en el entrenamiento de este miércoles, que lo mantendrá fuera de la competición al menos una semana.

El futbolista apuntaba al once titular hasta la sesión de este miércoles, cuando debió abandonarla antes de tiempo por unas molestias, con lo que Koke Resurrección ocupó su lugar en los ensayos del técnico para la alineación en el duelo en La Cartuja.

Las pruebas han confirmado la dolencia de Johnny, que lo dejará también fuera del próximo choque de Liga, también contra el Betis, el domingo en el Metropolitano, con lo que no podrá jugar contra su exequipo, del que fue traspasado el pasado verano al Atlético. "Los servicios médicos realizaron unas pruebas al centrocampista que confirmaron una lesión muscular de bajo grado", explicó el club en un comunicado.

El mediocentro estadounidense se suma en la lista de bajas para el partido de este jueves a Alexander Sorloth, por el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado sábado ante el Levante. "Sørloth no entra en la lista de convocados debido al traumatismo que sufrió en el partido ante el Levante y Johnny tampoco estará disponible por unas molestias que sintió en el último entrenamiento previo al encuentro ante el Real Betis y que le obligaron a retirarse de la sesión de ayer. Ambos jugadores quedan pendientes de evolución", concluye el informe médico.

Barrios, Giuliano y Griezmann, OK

El resto de efectivos están disponibles para Diego Simeone, incluido Pablo Barrios, que previsiblemente será titular este jueves. El centrocampista ya está recuperado de una sobrecarga, por lo que se entrenó el miércoles con el grupo, justo a tiempo para el encuentro de esta noche.

El técnico recupera, además, a Giuliano Simeone, tras superar un proceso viral que lo ha dejado fuera de los dos últimos choques, y a Antoine Griezmann, ya recuperado de la lesión muscular de bajo grado que lo ha apartado de los tres encuentros más recientes.