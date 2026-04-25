FÚTBOL
Sorloth se cansa de ser el suplente de Simeone y da el 'Ok' al Milan
El delantero noruego, con 17 goles esta temporada, considera tener nivel para ser titular y vería con buenos ojos un traspaso en verano
Alexander Sorloth lleva demasiado tiempo poniendo en apuros a Diego Simeone, en el buen sentido de la palabra. El noruego, de 30 años, registra 17 goles esta temporada, pero para el técnico argentino es el suplente en una delantera que cuenta con Julián Álvarez y un acompañante, últimamente Antoine Griezmann, quien dejará el Atlético de Madrid a final de temporada.
Esta campaña, el ex del Villarreal es el máximo goleador colchonero en Liga, con 10 dianas (también lo fue el curso pasado, con 20). Si contabilizamos todas las competiciones, suma 17 goles, los mismos que Julián Álvarez y cuatro más que Griezmann (13). El curso pasado, misma película: a cinco goles del argentino (29 a 24) y siete más que el francés (17). Registros que no son suficientes para confiar en él semana tras semana.
De los 48 partidos en los que Sorloth ha participado este curso, 24 han sido entrando desde el banquillo (el 50%). La temporada pasada, misma dinámica: 53 encuentros disputados, 31 como suplente (el 58,4%). Por contra, Julián Álvarez ha tenido minutos en 47 duelos esta campaña, siendo titular en 40 (más del 85%).
El gigante de Trondheim está harto de ser suplente cuando considera que tiene el nivel y los números para poder ser el ariete titular y, según informa 'La Gazzetta dello Sport', habría dado luz verde a un posible traslado al AC Milan en verano, aunque la operación se presentaría compleja por las condiciones económicas. “Sí al Milan”, tituló en su portada el diario deportivo italiano.
Eso sí, la entidad italiana no estaría dispuesta a realizar una inversión desorbitada por el delantero, y el Atlético de Madrid no lo dejará salir a cualquier precio. En este sentido, el cuadro lombardo podría plantearse una oferta inicial de 20 millones de euros más variables, mientras que los rojiblancos quieren recuperar los 32 millones fijos más otros 10 en variables que pagaron por él hace dos años.
Encaja en el Calcio
Considerado un ‘9’ de referencia y fuerte en el juego aéreo, en Italia lo ven como un perfil de delantero que encajaría muy bien en el Calcio y gozaría del estatus que demanda en el Metropolitano: el de delantero titular.
El Milan busca cerrar la operación antes de la disputa del próximo Mundial, ante la posibilidad de que una buena actuación con Noruega coloque al Atlético de Madrid en posición de pedir más dinero. Robert Lewandowski, Nicolas Jackson o Dusan Vlahovic son otros de los objetivos del equipo italiano por si Sorloth es inviable.
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