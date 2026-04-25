Sorloth se cansa de ser el suplente de Simeone y da el 'Ok' al Milan

Alexander Sorloth lleva demasiado tiempo poniendo en apuros a Diego Simeone, en el buen sentido de la palabra. El noruego, de 30 años, registra 17 goles esta temporada, pero para el técnico argentino es el suplente en una delantera que cuenta con Julián Álvarez y un acompañante, últimamente Antoine Griezmann, quien dejará el Atlético de Madrid a final de temporada.

Esta campaña, el ex del Villarreal es el máximo goleador colchonero en Liga, con 10 dianas (también lo fue el curso pasado, con 20). Si contabilizamos todas las competiciones, suma 17 goles, los mismos que Julián Álvarez y cuatro más que Griezmann (13). El curso pasado, misma película: a cinco goles del argentino (29 a 24) y siete más que el francés (17). Registros que no son suficientes para confiar en él semana tras semana.

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 07, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 07/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De los 48 partidos en los que Sorloth ha participado este curso, 24 han sido entrando desde el banquillo (el 50%). La temporada pasada, misma dinámica: 53 encuentros disputados, 31 como suplente (el 58,4%). Por contra, Julián Álvarez ha tenido minutos en 47 duelos esta campaña, siendo titular en 40 (más del 85%).

El gigante de Trondheim está harto de ser suplente cuando considera que tiene el nivel y los números para poder ser el ariete titular y, según informa 'La Gazzetta dello Sport', habría dado luz verde a un posible traslado al AC Milan en verano, aunque la operación se presentaría compleja por las condiciones económicas. “Sí al Milan”, tituló en su portada el diario deportivo italiano.

Alexander Sorloth celebra el segundo gol del Atlético de Madrid ante el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League / EFE

Eso sí, la entidad italiana no estaría dispuesta a realizar una inversión desorbitada por el delantero, y el Atlético de Madrid no lo dejará salir a cualquier precio. En este sentido, el cuadro lombardo podría plantearse una oferta inicial de 20 millones de euros más variables, mientras que los rojiblancos quieren recuperar los 32 millones fijos más otros 10 en variables que pagaron por él hace dos años.

Encaja en el Calcio

Considerado un ‘9’ de referencia y fuerte en el juego aéreo, en Italia lo ven como un perfil de delantero que encajaría muy bien en el Calcio y gozaría del estatus que demanda en el Metropolitano: el de delantero titular.

El Milan busca cerrar la operación antes de la disputa del próximo Mundial, ante la posibilidad de que una buena actuación con Noruega coloque al Atlético de Madrid en posición de pedir más dinero. Robert Lewandowski, Nicolas Jackson o Dusan Vlahovic son otros de los objetivos del equipo italiano por si Sorloth es inviable.