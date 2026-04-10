Sorloth y el Barça, un extraño idilio

El FC Barcelona volvió a sufrir a su verdugo inesperado. Y ya no es casualidad. El conjunto azulgrana cayó 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League en el Spotify Camp Nou, en un partido condicionado por la expulsión de Pau Cubarsí justo antes del descanso. Hasta ese momento, el Barça había llevado la iniciativa, pero la inferioridad numérica cambió por completo el guion.

El equipo de Diego Simeone se hizo fuerte, esperó su momento y golpeó con eficacia: primero Julián Álvarez, con un lanzamiento de falta al borde del descanso, y después Sorloth en el minuto 70, aprovechando un centro lateral para firmar el segundo y encarrilar la eliminatoria. El Barça tuvo más posesión y generó ocasiones, pero evidenció de nuevo sus problemas de cara a portería… y volvió a encontrarse con un rival que empieza a ser recurrente en sus pesadillas.

Champions

El gol de Sorloth no es un hecho aislado, sino la confirmación de una temporada en la que el delantero noruego ha dado un paso adelante definitivo. En la presente Champions League suma 6 goles en 12 partidos, siendo una de las principales referencias ofensivas del Atlético. En LaLiga, sus números también sostienen su impacto, con 10 goles en 29 encuentros y una notable eficiencia en relación a los minutos disputados.

Más allá de las cifras globales, su rendimiento ha sido especialmente determinante en el tramo clave del curso: desde enero acumula 10 goles en 14 partidos, consolidándose como uno de los delanteros más en forma del panorama europeo y una pieza fundamental en el esquema rojiblanco.

Sorloth tiene un idilio con el gol contra el Barça / EFE

Pero si hay un rival que explica el momento de Sorloth, ese es el FC Barcelona. El delantero ha participado directamente en 8 goles ante los azulgranas en Liga (5 tantos y 3 asistencias) en apenas 8 partidos, unos registros que lo convierten en una amenaza constante. Su impacto no se limita al campeonato doméstico: también ha visto portería en eliminatorias directas, incluyendo Copa del Rey y ahora también en Champions. Su perfil físico, su capacidad para atacar espacios y su eficacia con pocos contactos lo convierten en un delantero especialmente incómodo para la defensa azulgrana, que no logra encontrar la fórmula para neutralizarlo.

Noticias relacionadas

Lo de Sorloth contra el Barça empieza a ser algo más que una buena racha. Es un idilio sostenido en el tiempo. Da igual el contexto, la competición o el escenario. Cuando aparece el conjunto azulgrana, el noruego responde. Y anoche, en el mayor escaparate posible, volvió a hacerlo. El Barça no solo se marcha tocado de la ida. Se marcha, una vez más, castigado por Sorloth.