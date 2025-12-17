Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATLÉTICO DE MADRID

Sorloth, baja inesperada para Simeone en la Copa del Rey

El delantero quedó fuera de la convocatoria para el partido ante el Atlético Baleares "por unas molestias"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid

Jordi Delgado

El Atlético de Madrid afronta los deciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético Baleares este miércoles con una baja inesperada de última hora.

Tal y como anunció el club al momento de comunicar la convocatoria del partido, Alexander Sørloth será baja debido a "unas molestias".

Además, en la lista, siguen ausentes por lesión Gimenez, Baena y Marcos Llorente.

