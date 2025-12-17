ATLÉTICO DE MADRID
Sorloth, baja inesperada para Simeone en la Copa del Rey
El delantero quedó fuera de la convocatoria para el partido ante el Atlético Baleares "por unas molestias"
El Atlético de Madrid afronta los deciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético Baleares este miércoles con una baja inesperada de última hora.
Tal y como anunció el club al momento de comunicar la convocatoria del partido, Alexander Sørloth será baja debido a "unas molestias".
Además, en la lista, siguen ausentes por lesión Gimenez, Baena y Marcos Llorente.
- Guadalajara - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con toda la artillería a Guadalajara
- Guadalajara - Barcelona de Copa del Rey: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Los árbitros replican a Florentino Pérez con un duro comunicado
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Pau Torres se cuela en la lista de futuribles del Barça