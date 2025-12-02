Sørloth, la gran baza de Simeone contra el Barça

El Atlético de Madrid llega a Barcelona en su mejor momento del curso. Después de un inicio dubitativo y con sombras opacando la labor de Diego Pablo Simeone, los colchoneros han entrado en una dinámica positiva, sumando siete victorias consecutivas -contando todas la competiciones- y con una estadística demoledora: se ha adelantado en todos los catorce partidos ligueros disputados y sólo ha ido perdiendo durante dieciocho minutos en la competición doméstica.

El Cholo ha reconducido la situación, contra todo y contra todos, pese a que en numerosas ocasiones le pitaron los oídos. A base de trabajo e insistir en su idea, el argentino ha encontrado un once tipo, siempre con algunas variaciones y con una posición que baila dependiendo del rival. Julián Álvarez es indiscutible como referencia, pero su pareja ofensiva es, a cada partido, un dilema para el entrenador. Griezmann y Sørloth se reparten la responsabilidad de acompañar a la 'Araña'.

El Barça teme a Sørloth

Si Diego Pablo Simeone recibió críticas, Alexander Sørloth no se ha quedado atrás. La afición colchonera se ha desesperado partido sí, partido también ante la falta de puntería del noruego -incapaz de convertir goles que parecían cantados- y su preocupante torpeza en algunas facetas del juego.

Alexander Sørloth ha hecho las paces con la afición atlética / EFE

Pero el escandinavo se transforma cuando tiene delante la azulgrana. El delantero afila la guadaña frente al Barça, su segunda víctima predilecta en España por detrás del Rayo Vallecano, que ha sufrido en siete ocasiones los goles de Sørloth.

No perdona ante los culés

En los seis últimos enfrentamientos ligueros, el noruego ha mojado cinco veces contra el Barça en Liga, con la peculiaridad de haberlo hecho con tres equipos distintos -Real Sociedad, Villarreal y Atlético- . Es más, sus registros con el club rojiblanco son los mejores de toda la plantilla, muy por encima de la aportación de Julián Álvarez. Sørloth ha logrado seis tantos y tres asistencias frente a los azulgranas en nueve encuentros, por los dos goles y un pase del argentino en cuatro choques o las siete dianas y cinco asistencias de Antoine Griezmannan en 35 envites.

Todos los goles de Sørloth al Barça Liga Barça - Real Sociedad (1-2), un gol y una asistencia Villarreal - Barça (3-4), un gol Barça - Villarreal (3-5), un gol y dos asistencias Barça - Atlético (1-2), un gol Atlético - Barça (2-4), un gol Copa del Rey Barça - Atlético (4-4), un gol

Y todo ello sin ser de la partida con el Atlético de Madrid. En el curso pasado, el nórdico se convirtió en el factor diferencial de Simeone saliendo desde el banquillo. Suyo fue el 1-2 en Montjuïc en Liga y el 2-0 que parecía casi sentenciar la vuelta en el Metropolitano, en un choque que acabó con remontada apoteósica de los de Hansi Flick 2-4.

Como decíamos, esta campaña no está siendo la más prolífica del escandinavo, aunque en las últimas semanas parece haberse entonado de cara a portería. Con Noruega firmó un doblete contra Estonia que prácticamente sellaba el pasaporte mundialista y este pasado sábado volvió a anotar a pares en la victoria contra el Oviedo. El 'vikingo' llega con el hacha afilada.

Goles decisivos

De los seis tantos logrados por Alexander Sørloth al Barça, tres de ellos han sido determinantes para el triunfo de su equipo en Liga. Lo hizo con la Real Sociedad, con el Atlético de Madrid el curso pasado y con el Villarreal colaboró en una remontada con consecuencias drásticas en el banquillo azulgrana. Después de aquel 3-5 'groguet' en enero de 2024, el entonces entrenador culé Xavi Hernández anunció en enero que no continuaría en el club. La famosa dimisión en diferido del egarense.