Sørloth, con el Barça en la mente

Aleksander Sørloth no es un noruego al uso. De frío y comedido tiene poco. El delantero ha abrazado el 'cholismo' con todas sus fuerzas y transpira pasión en su fútbol. Las protestas vehementes a Hernández Hernández tras no señalar una falta así lo refrendan. Al colegiado canario no le quedó otra que amonestarle.

El escandinavo es una pieza indispensable para Diego Pablo Simeone y ha entendido su rol de revulsivo a la perfección. Cada vez que sale de banquillo es un quebradero de cabeza para la defensa rival, normalmente ya agotada tras haber estado peleando con Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

El Barça, víctima propicia

Sørloth se convirtió en el verdugo del Barça por segunda vez esta temporada. Suyo fue el gol del triunfo en el 1-2 liguero y en Copa del Rey certificó el empate del Atlético para mantener la eliminatoria equilibrada de cara a la vuelta en el Metropolitano.

Sorloth marcó el cuarto gol del Atlético de Madrid ante el Barça / VALENTÍ ENRICH

El noruego le tiene la medida tomada a los azulgranas y no sólo vistiendo la elástica de los colchoneros. En los siete encuentros que se ha medido al Barcelona, Sørloth ha celebrado cinco dianas. La primera llegó con la Real Sociedad en la campaña 22-23 y continuó su racha en Villarreal, donde logró anotar dos tantos en los duelos disputados el curso pasado frente a los de Xavi Hernández.

Se da la circunstancia, asimismo, que Sørloth se ha especializado en marcar goles importantes al Barça, ya que tres de sus cinco dianas sirvieron para empatar, la de este martes en Copa del Rey, o ganar: el 1-2 de este año con el Atlético o el 3-5 con el que los 'groguets' asaltaron Montjuïc en la liga pasada.

Discutido

El inicio de Aleksander Sørloth en Canillejas no fue el esperado tras su elevado traspaso (25 millones). Motor diésel, al nórdico le costó dar continuidad al gol en la jornada inaugural del campeonato, precisamente ante el Villarreal. Siete partidos sin mojar le regalon al banquillo. Desde entonces, ha asumido a las mil maravillas lo que le reclama el 'Cholo' y está respondiendo como mejor sabe: trece tantos y dos asistencias en 34 partidos para ganarse el corazón el corazón de los atléticos.