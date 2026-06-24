Sitúan a Dusan Vlahovic como sustituto de Julián Álvarez en el Atlético

El Mundial parecía haber apaciguado la pugna entre FC Barcelona y Atlético de Madrid para resolver la situación de Julián Álvarez, pero las declaraciones del propio jugador tras el segundo encuentro mundialista ante Austria (2-0) han vuelto a encender la llama. Pese a que el club colchonero se resiste a facilitar la salida del jugador argentino, la prensa inglesa ya empieza a sacar los primeros nombres que podrían sustituir a Álvarez. A día de hoy, el principal candidato sería el actual delantero de la Juventus, Dusan Vlahovic.

El Atlético recibiría una gran cantidad por el ariete argentino, pero desde Inglaterra apuntan hacia una oportunidad de mercado como es Vlahovic. El punta serbio, que termina contrato con 'La Vecchia Signora' el próximo 30 de junio, no renovará. No es la primera vez que se sitúa el futuro del jugador balcánico en la liga española, tras haberle situado en las agendas de Barça y Atlético anteriormente.

Regularidad en Italia

Dusan Vlahovic ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el país transalpino. Tras salir muy joven del Partizan de Belgrado, aterrizó en la Fiorentina como uno de los jugadores más prometedores del fútbol balcánico. Y no decepcionó. 49 goles en 98 partidos, repartidos en 2 temporadas y media, provocaron que llamara la atención de algunos de los clubes más importantes del continente. Finalmente le firmó la Juventus en enero de 2022 por 85 millones de euros.

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Su paso por el conjunto bianconero no ha decepcionado y se ha mantenido en unas cifras goleadoras muy parecidas a las que maravillaron al fútbol europeo. Hombre indiscutible en el equipo del noroeste de Italia, ha marcado 58 goles en tres temporadas y media, aunque no ha coincidido con la mejor época de la 'Juve' en el Calcio. Su palmarés en la Juventus se limita a una solitaria Copa Italia, ganada en 2024. Además, sus guarismos han ido a menos esta última campaña, pasando de 17 a 10 goles marcados. Ahora, finaliza su periplo juventino y busca un nuevo reto donde relanzar su carrera.