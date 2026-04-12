Simeone, sobre la vuelta de Champions contra el Barça: "Tengo un plan"

Diego Pablo Simeone no estuvo en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán en la derrota de su Atlético de Madrid ante el Sevilla (2-1), pero sí atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa después de ceder otros tres puntos en LaLiga.

Sancionado tras recibir una amarilla en el descuento de la derrota liguera contra el Barça por encararse con Ferran Torres, “sin llegar al insulto o la amenaza”, de acuerdo con el acta, Nelson Vivas, también argentino, fue quien dirigió el partido en el Sánchez-Pizjuán.

Un once totalmente suplente

Una de las claves del partido fue el once que alineó el Atlético de Madrid, plagado de suplentes y de jugadores de la cantera. El Sevilla se jugaba la vida para amarrarse a Primera División, mientras los colchoneros querían salvar el trámite, dar descanso a sus piezas importantes y llegar al cien por cien a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Barça este martes en el Metropolitano (21.00 horas).

Gudelj celebra el definitivo 2-1 ante el Atlético de Madrid / EFE

“Para mí no hay edades. Hay jugadores que interpretan el juego y otros que no. Hicimos más cosas buenas que malas; la verdad es que el rival tenía una necesidad muy grande de ganar. Nosotros competimos muy bien. No pudimos tener más situaciones de gol como queríamos, tuvimos una posesión bastante más abultada de lo que me hubiera gustado; prefería ser directos, intensos en las transiciones, pero no lo pudimos hacer. Nos quedamos con un resultado corto y pudimos empatarlo”, analizó Simeone sobre el encuentro.

Me quedo con esa parte, con reponerse de un 1-0 a los cinco minutos con los chicos como compitieron. Me pone contento. El partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo Diego Simeone — Sobre la derrota en Sevilla

“El equipo buscó lo que habíamos preparado: asociarse y tener superioridad por fuera. El gol fue muy bonito. Me quedo con esa parte, con reponerse de un 1-0 a los cinco minutos con los chicos como compitieron. Me pone contento. El partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo”, añadió sobre su plan de partido.

Ahora, el Atlético de Madrid ya puede pensar plenamente en el Barça de Hansi Flick, aunque lo lógico es pensar que lleva haciéndolo desde que el árbitro pitó el final. Preguntado sobre la importancia de la vuelta de cuartos en la preparación del duelo ante el Sevilla, el ‘Cholo’ comentó que: “No, el Atlético no ganó porque el Sevilla fue más contundente. Nosotros tenemos un plan, eso no quiere decir que salga bien o mal. Tengo un plan y no me voy a mover de eso”.