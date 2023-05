Simeone ve a Griezmann como "uno de los mejores de la historia del club"

El técnico del Atlético de Madrid explicó que "los grandes equipos necesitan grandes delanteros" Álvaro Morata, Ángel Correa, Antoine Griezmann y Memphis Depay aportan goles todos ellos en el momento actual del conjunto rojiblanco

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no echa la vista atrás ni se lamenta del lastre que supuso el inicio de temporada para competir por el título de LaLiga Santander, mientras pone en valor los goles de sus atacantes, porque "los grandes equipos necesitan grandes delanteros", insiste en que Antoine Griezmann "es uno de los mejores" de la historia del club y reclama "la mejor versión" de cada uno de ellos.

Álvaro Morata, Ángel Correa, Antoine Griezmann y Memphis Depay aportan goles todos ellos en el momento actual del conjunto rojiblanco, ganador de ocho de sus últimos nueve partidos de LaLiga Santander y con sólo una derrota en sus últimos dieciséis compromisos de este campeonato. "Habla de la competitividad que tenemos dentro de la plantilla", dijo.

"Ya Morata está en los 12 goles, Griezmann en los 11, Correa siete, Memphis con poco tiempo con nosotros y con su lesión ya está en cuatro... Son futbolistas importantes y necesitamos la mejor versión de cada uno, porque los grandes equipos necesitan grandes delanteros. Todos los equipos que poseen esas características y contundencia para terminar cerrando o abriendo los partidos siempre tienen más posibilidades de llegar al objetivo", expresó Simeone, antes del entrenamiento vespertino.

Elogios a Griezmann

Entre todos, luce Griezmann. "Sigo confirmando que es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por la historia del Atlético de Madrid. Seguro. No lo valoro en cuanto (a ser el mejor) de LaLiga, porque hay muchos futbolistas que están haciendo una gran temporada, pero no tengo ninguna duda de que en la historia del Atlético de Madrid es uno de los mejores que han pasado por aquí", reiteró el técnico.

El Atlético recibe este miércoles al Cádiz. A las diez de la noche. "No podemos opinar mucho (de los horarios), porque no somos los que terminamos definiendo estas situaciones. Está claro que para la gente, sobre todo, es más complejo, porque al otro día es laboral y se tiene que levantar temprano. En cuanto a los futbolistas, trataremos de descansar lo máximo que podamos, ya sea el Cádiz o nosotros, que jugamos el domingo", expuso.

"Tengo ganas de que podamos seguir en la línea que estamos, mejorando como equipo, todavía quedan bastantes jornadas para terminar esta Liga y, como siempre decimos, al final se habla de cómo fue la temporada. No empezamos bien, mejoramos a partir del pos Mundial, ahora tenemos que pensar partido a partido y terminar la temporada de la mejor manera", apuntó el técnico, que advirtió de la dificultad de cada encuentro en este torneo.

"Normalmente, cuando los equipos empiezan a no jugar bien (en alguna fase de un partido) y se le achaca al problema físico no interpreto qué quiere decir eso, porque si vos pierdes la pelota no es un problema físico, es un problema técnico. A menos pérdidas de pelota está claro que corres mucho menos. A mayor pérdida tienes que correr mucho más. Y cualquier equipo puede sufrir", dijo sobre los lapsus del Atlético ante Valladolid, Mallorca o Almería en algunos tramos del choque.

"Nos hemos enfrentado a equipos, tanto el Mallorca como el Almería o el Valladolid, que tienen mucho en juego, compitieron de la mejor manera en los partidos que tocó jugar y no me parece nada sorprendente lo que pasó. Nos imaginábamos en cada uno de los partidos que podíamos pasar por estos momentos", asumió.